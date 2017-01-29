امید پارساییفر در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح برنامههای دهه مبارک فجر حوزه هنری بوشهر اظهار داشت: تبیین و نشر معنویت و دین در قالبهای هنری ماموریت ذاتی حوزه هنری است و تلاش داریم که ارزشهای انقلاب اسلامی را به مردم منتقل کنیم.
وی با اشاره به اینکه دفتر ادبیات پایداری یکی از محورهای مهم فعالیت حوزه هنری است، اضافه کرد: کتابهای خوبی در این زمینه تاکنون چاپ شده است و در استان بوشهر این دفتر با انتشار و تبیین آثار شهدا و رزمندگان و اسرا در قالب رمان کارهای خوبی انجام شده است.
تبیین دو قرن مقاومت مردم بوشهر
رئیس حوزه هنری بوشهر خاطرنشان کرد: استان بوشهر دارای سابقه بیش از دو قرن مقاومت و پایداری در مقابل استکبار و استعمار است و تلاش شده که این پایداریها را به نسل جوان معرفی کنیم.
وی افزود: در راستای برگزاری برنامههای مختلف در زمینه دو قرن مقاومت استان بوشهر در برابر بیگانگان، با حضور اساتید بزرگ تاریخی از بوشهر و دیگر استانها قیام مردم استان بوشهر تشریح میشود.
نشست تخصصی سینمای انقلاب
پارساییفر بیان کرد: در دهه مبارک فجر امسال گنجینه عکسهای دوران انقلاب در استان بوشهر اثر اکبر اسکوروالا از عکاسان بوشهری که تاکنون در هیچ جایی منتشر نشدهاند رونمایی میشود و سپس در قالب یک کتاب به چاپ میرسد.
وی با اشاره به نقش سینما در پیشبرد اهداف انقلاب، افزود: نشست تخصصی سینمای انقلاب با حضور یکی از کارگردانان بزرگ سینمای کشور در بوشهر برگزار میشود.
رونمایی از آهنگ انقلاب
رئیس حوزه هنری بوشهر از آمادهسازی آهنگ انقلاب به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: شعر و آهنگ این سرود توسط هنرمندان استان ساخته شده است و در دهه فجر رونمایی میشود و به دفعات از طریق رادیو و تلویزین پخش خواهد شد.
وی از برگزاری برنامه صدای هنر انقلاب در سطح مدارس خبر داد و اضافه کرد: هنرمندان استان طی دهه فجر در مدارس حضور مییابند و برنامههای مختلف هنری را به دانشآموزان آموزش خواهند داد.
برگزاری شب شعر انقلاب
پارساییفر همچنین از برگزاری شب شعر انقلاب با حضور شاعران بزرگ کشور در بوشهر خبر داد و افزود: نشست تخصصی داستان و رمان انقلاب در بوشهر برگزار میشود.
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