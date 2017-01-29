به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، نشست نویسندگان مجموعه «روزهای انقلاب» روز چهارشنبه ۱۳ بهمن در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می‌شود.

این نشست باحضور خسروباباخانی دبیر علمی مجموعه و مسعود امیرخانی دبیراجرایی مجموعه به همراه تعدادی ازنویسندگان این مجموعه ادبی همراه خواهد بود و در آن، داوود امیریان، کاوه بهمن، هادی خورشاهیان، فاطمه دهقان نیری، محمدرضا شرفی، عقیل زرگر، فاطمه فروغی، پروین کاشانی زاده، میرشمس الدین فلاح هاشمی در کنار دبیر علمی و دبیر اجرایی مجموعه درباره شکل گیری این مجموعه از (ایده تا متن) به بحث و گفتگو می پردازند.

«کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲»، «۱۶ آذر سال ۱۳۳۲»، «تصویب و لغو قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی»، «اعلام انقلاب سفید»، «فاجعه هجوم به مدرسه فیضیه»، «دستگیری امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲»، «سخنرانی امام خمینی(ره) علیه کاپیتولاسیون»، «تبعید امام (ره) به ترکیه و نجف»، «عکس‌العمل مردم پس از انتشار مقاله توهین‌آمیز درباره امام خمینی(ره) در ۱۷ دی سال ۱۳۵۶»، «قیام خونین قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶»، «قیام مردم تبریز در چهلم فاجعه قم»، «قیام مردم یزد در ۱۰ فروردین سال ۱۳۵۷»، «اعلام حکومت نظامی توسط دولت آموزگار در ۲۵ مرداد سال ۱۳۵۷»، «فاجعه سینما رکس آبادان»، «فاجعه خونین جمعه سیاه»، «هجرت امام (ره) از نجف به پاریس»، «فاجعه مسجد کرمان در ۲۴ مهر ۱۳۵۷»، «آزادی زندانیان سیاسی در ۸ آبان سال ۱۳۵۷»، «حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۷»، ‌ «محرم سال ۱۳۵۷»، «بازگشت امام خمینی(ره) به ایران»، «بیعت نیروی هوایی با امام خمینی(ره)»، «روز پیروزی انقلاب اسلامی»، «فرار شاه» و حوادث مربوط به مبارزات و مرگ مشکوک چهره‌هایی مانند غلامرضا تختی از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در این مجموعه به آن‌ها پرداخته شده است.

انتشارات سوره مهر مجموعه کتاب‌های «روزهای انقلاب» را به تازگی با هدف معرفی داستانی رخدادهای مهم و حساس منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را برای نوجوانان منتشر کرده است.

برنامه نشست نویسندگان این مجموعه روز چهارشنبه ۱۳ بهمن از ساعت ۱۵ در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی واقع در میدان قبا برگزار می شود.