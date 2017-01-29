آمریکا دخالتی نکند مشکلات منطقه ما حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در نشست هفتگی با دبیران این حزب اظهار کرد: نخست وزیر انگلیس گفته است اولویت‌ ما جلوگیری از بسط نفوذ ایران در منطقه است، پاسخ قاطع ما باید این باشد که اولویت ما هم استقلال کشورها و کوتاه کردن دست استعمار انگلیس در منطقه است.

وی گفت: فلسفه انقلاب اسلامی مبارزه با استعمار و استبداد جهانی از جمله انگلیس مکار است. انقلاب طی نزدیک به ۴ دهه حیات خود جلوی زیاده‌خواهی‌های آمریکا و انگلیس در منطقه ایستاده است.

حبیبی تاکید کرد: همه زور انگلیس، آمریکا و اسرائیل جمع شد که بشار اسد را در سوریه برکنار کنند اما اراده مردم سوریه و کمک ویژه ایران به آنها چنین اجازه‌ای نداد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نشست آستانه، تصریح کرد: غیبت آمریکا در نشست آستانه نشان داد آمریکایی‌ها دیگر توان حضور در مناطق تحت نفوذ خود را ندارند و به نگاه به درون و بدبختی‌های خودشان روی آورده‌اند. انگلیس هم باید از آمریکا پیروی کند و به فکر رفع مشکلات مردم خود باشد.

وی با اشاره به نتایج نشست آستانه گفت: نشست آستانه نشان داد، اگر آمریکا مداخله نکند مشکلات منطقه حل می‌شود، انگلیس هم باید از همین مشی پیروی کند. وزارت خارجه باید این واقعیت را به انگلیسی‌ها تفهیم کند.

حبیبی ادامه داد: اینکه معارضین در سوریه پذیرفته‌اند داعش و النصره باید به عنوان دو گروه تروریستی دست‌ساز اجانب از بین رود یک گام به جلو برای حل بحران در سوریه بر مبنای گفتگوهای سوری – سوری است. از این منظر دستاورد آستانه در حل مشکل مردم سوریه بسیار مهم است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اقدام ترامپ در محدودسازی صدور روادید برای ایرانی‌ها خاطرنشان کرد: دولت باید به عنوان حافظ منافع اتباع ایرانی و دفاع از حیثیت هر ایرانی نسبت به این اقدام اعتراض و ثابت کند از عزت پاسپورت ایرانی دفاع می‌کند.

وی با اشاره به نمایش «تئاتر سعدی، تابستان۳۲» و واکنشهای جامعه هنری در این زمینه، گفت: این نمایش از مبتذل‌ترین آثار نمایشی چه از نظر فرم و چه از نظر محتوا و ارائه مفاهیم بود.

حبیبی افزود: مسئولان فرهنگی از نمایشی که خط قرمزهای اخلاقی را می‌شکند و زننده‌ترین شکل ممکن از دیالوگ‌های جنسی، نوع روابط غیراخلاقی و بیشترین حجم رقص آن هم از سوی زنان را دارد چه نتیجه‌ای می‌خواهند بگیرند. چنین نمایش سخیفی چه تناسبی با دهه فجر و تئاتر فجر دارد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه به وضعیت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید فکری برای بانکها بکند. زیان ۴۰ درصدی سهامداران بانک ملت زنگ بیداری را در دولت باید به صدا درآورد. یکی از راه حل‌ها پرداخت بدهی دولت به بانکها است. این اقدام می‌تواند مسکنی برای درد زیان‌ده بودن برخی بانکهای بزرگ باشد.

وی با اشاره به کاهش تعرفه واردات ۸ قلم کالای کشاورزی در دولت اظهار کرد: این کار بدون تردید ضربه سنگینی به تولید این اقلام در داخل است. رئیس محترم کمیسیون کشاورزی در این مورد موضع‌خوبی گرفته است. من شنیدم وزیر محترم جهاد کشاورزی هم با این مصوبه مخالف است اما نمی‌دانم این مصوبه که تناسبی با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی ندارد چگونه تصویب شده است.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام دهه فجر و تبریک این ایام تصریح کرد: انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی خود قرار دارد و ما طی چهار دهه اخیر روز بروز قدرتمندتر و نیرومندتر در برابر ابرقدرتها ظاهر شدیم و قدرت خود را در ایران، منطقه و جهان تثبیت کردیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: حرکت در مسیر خط امام(ره) هنوز هم حلال مشکلات ماست. رهبری بی بدیل مقام معظم رهبری طی سالهای پس از امام(ره) قدرت انقلاب را تثبیت کرد و ضد انقلاب را برای همیشه برای بازگشت به قدرت ناامید نمود.

حبیبی تاکید کرد: ایرانِ امروز برخواسته از گرد و غبار ۸ سال جنگ تحمیلی و دو نبرد بزرگ نرم که شرارت‌آمیزترین کارها را آمریکا و انگلیس انجام دادند از همیشه قدرتمندتر و تواناتر است. همت ملت و مسئولان به این نقطه متمرکز شده است که از این قدرت برای حل مشکلات اقتصاد، اجتماعی و سیاسی به نحو احسن استفاده شود.

وی در پایان از رشادت آتش‌نشانان جان فشان و سایر افراد و ارگانها، در مهار حریق ساختمان پلاسکو تشکر کرد و از هماهنگی بسیار خوبی که بین دستگاههای ذیربط در مهار این بحران به وجود آمد تقدیر کرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از همت و همدردی مردم و همکاری با آتش‌نشانان و مردم آسیب دیده تشکر کرد و اظهار داشت: این فرهنگ اظهار همدردی و کمک‌رسانی ملت ما بسیار قابل تقدیر است.

حبیبی در پایان گفت: حزب مؤتلفه اسلامی درگذشت مرحوم حاج هادی امانی یکی از پیشکسوتان انقلاب اسلامی و یاران امام و رهبری و از فعالان اصلی مؤتلفه اسلامی و برادر شهید حاج صادق امانی را به محضر همه انقلابیون در ایام دهه فجر تسلیت گفته برای آن مرحوم غفران الهی را مسئلت می‌کند.