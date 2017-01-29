۲۳ طرح شرکت آبفار استان سمنان بهره برداری و آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کشاورزیان پیش از ظهر یک شنبه در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان سمنان به میزبانی آب منطقه ای سمنان ضمن تشریح برنامه های دهه فجر شرکت آب و فاضلاب روستایی، ابراز داشت: ۲۱ طرح شامل سمنان یک طرح ارتقای آزمایشگاه مرکزی کنترل کیفیت آب و فاضلاب، شاهرود چهار طرح، میامی پنج طرح، دامغان چهار طرح، سرخه یک طرح با حوزه خدماتی شش روستا، مهدی‌شهر دو طرح، گرمسار سه طرح با حوزه خدماتی ۲۰ روستا و آرادن یک طرح به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه عملیات اجرای ۱۱ طرح آب و فاضلاب روستایی استان سمنان با اعتبار ۵۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون ریال طی دهه فجر امسال آغاز می شود، افزود: دامغان هفت طرح، شاهرود سه طرح و گرمسار یک طرح را در این دهه آغاز خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان با بیان اینکه سهم استان از اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری دولت در راستای تامین آب روستاهای کشور از محل صندوق توسعه ملی ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، ابراز داشت: امیدواریم با تخصیص این مقدار بتوانیم از چهار مجتمع آبرسانی روستایی دیگر نیز بهره برداری کنیم که در صورت تحقق این آرمان سهم استان سمنان از آبرسانی روستاها به ۷۰ درصد خواهد رسید.

کشاورزیان با بیان اینکه طی سال جاری به ۱۲ روستای و جمعیتی بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ نفر در استان آب رسانی شد، ابراز داشت: افتتاح طرح آبرسانی شهدای گمنام شاهرود و آبرسانی به ۲۳ روستا، بهره برداری از اولین سامانه جداسازی آب آشامیدنی و بهداشتی در روستای فرومد میامی و به کارگیری پمپ خورشیدی برای تامین آب آشامیدنی در روستای آبخوری از جمله مهم ترین طرح هایی بود که در سال جاری تکمیل و به بهره داری رسید.

وی افزود: یکی از طرح های بسیار خوبی که در سال ۹۵ به منظور کاهش اتفاقات آب به میزان ۶۰ درصد تحقق پیدا کرد اجرای طرح ۱۳ کیلومتری در راستای رفع نقاط حادثه خیز در روستاهای استان با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجرا است که با این امر از هدر رفت آب در روستاها جلوگیری و هزینه های آب را تا حدود زیادی کاهش داد.