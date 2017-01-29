اعلام آمادگی فروشگاه رفاه برای اسکان کسبه پلاسکو 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید گلزاده کرمانی ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در صورت فراهم شدن زیرساختها، این آمادگی وجود دارد که در مجموع ۱۰۰ کسبه پلاسکو در این ساختمان اسکان داده شوند، البته هنوز در مورد رایگان بودن یا نبودن آن تصمیمی نگرفتهایم.
وی افزود: ۳۵۰ میلیارد ریال برای توسعه فروشگاههای جدید هزینه شده که از این رقم، ۱۴۳ میلیارد ریال هزینه مربوط به سالهای گذشته بوده و ۱۱۵ میلیارد ریال وصول مطالبات صورت گرفته، همچنین علاوه بر این ۷۰۰ میلیارد ریال نیز به مردم تخفیف دادهایم در حالی که قدرت خرید مردم پایین آمده و در شرایط رکود بسیار بالا قرار داریم.
مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای رفاه ادامه داد: با توجه به رقابت شدید موجود در بازار کاهش قدرت خرید مردم و شرایط رکودی ۲۰۰ میلیارد ریال سود خالص واقعی به شرکت تزریق کردیم و این در حالی است که در سال جاری سبد حمایتی از دولت نداشتیم؛ بر همین اساس، از ۲۲ بهمنماه تا پایان سال جاری بیش از ۳۰۰۰ قلم کالا تا ۵۰ درصد مشمول تخفیف خواهند شد.
وی از برگزاری جشنواره فروش ویژه بهاره خبر داد و خاطرنشان کرد: این فروشگاه تمایل دارد فروشگاههای بزرگ و کوچکی که به صورت فردی اداره میشوند به شبکه رفاه وصل کنند تا از جهت آموزش، رعایت استانداردها، IT و برند پشتیبانی لازم از آنها به عمل آید که این مساله موجب خواهد شد ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینههای فروشگاههای ذیربط کاهش پیدا کند.
گلزاده کرمانی همچنین تصریح کرد: تا پایان سال ۶۰ کالا با نشان رفاه در بازار توزیع خواهد شد و علاوه بر این رفاه وارد فروش خدمات مالی از جمله بیمه، لیزینگ و خدمات گردشگری میشود؛ این در حالی است که در ایران حدود هفت درصد از مایحتاج زندگی مردم از طریق فروشگاههای زنجیرهای تامین میشود در حالی که این رقم در دنیا بسیار بالاتر از این میزان بوده و حدود ۸۰ درصد است.
وی در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف پروندههای تخلفاتی در فروشگاه رفاه، اظهار کرد: بخشی از پروندههایی که رسانهای شده در حال پیگیری است هرچند که تنوع پروندهها زیاد است و برخی از آنها پروندههای خاص نیستند. علاوه بر این بخش دیگری از پروندهها مربوط به وصول مطالبات مالی فروشگاه بوده است.
مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه همچنین در خصوص شرکتهای زیانده تحت مجموعه فروشگاه رفاه، گفت: طی سالهای گذشته ۶۰ شرکت زیانده شکل گرفتهاند.
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