خیران ۱۰۰ هزار مترمربع فضای آموزشی در لرستان ساختند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد چگنی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: در سال های قبل تعهدات نوسازی مدارس به آموزش و پرورش به صورت زمین بوده که در این زمینه مشکلات عدیده ای وجود داشت.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر به سمت ساخت و ساز حرکت کرده ایم که ۵۰ درصد و حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان این ساخت و سازها محقق شده است ادامه داد: در سال ۹۲ حدود ۲۰ میلیارد تومان و در سال ۹۳ حدود ۴۰ میلیاردتومان صرف ساخت و ساز آموزشی در استان شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با تاکید بر اینکه از سال ۹۲ تاکنون یک سوم این ساخت و سازها توسط خیرین صورت گرفته است اضافه کرد: خیرین از سال ۸۷ تاکنون ۱۰۰ هزار متر مربع زمین برای احداث فضاهای آموزشی اهدا کرده اند که با این اقدام ۲۵۰ پروژه آموزشی احداث شده است.

چگنی با بیان اینکه هفتم اردیبهشت ماه امسال جشنواره کشوری خیرین مدرسه ساز را خواهیم داشت گفت: برای برگزاری این جشنواره نیاز به هزینه داریم و جشنواره شهرستان ها نیز در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: نگاه ما باید به سمت فرهنگ سازی باشد که در این راستا چهار هکتار زمین برای مجتمع فرهنگی فرهنگیان در نظر گرفته شده است.