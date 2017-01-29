ممنوعیت صدور ویزا برای ایرانیان نشانه نابخردی زمامداران آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، با تسلیت حادثه دلخراش پلاسکو اظهار داشت: آنچه امروز ضرورت دارد در بحث مدیریت بحران این است که این اتفاق جانکاه را زنگ خطری قلمداد کرده و ضمن مرور اقدامات انجام یافته در قبل از حادثه، حین حادثه و بعد از حادثه همکاری‌های علمی، فنی و عملیاتی را بازنگری کرد.

وی افزود: ممنوعیت صدور ویزا برای ایرانیان عزیز که دارای روحی لطیف هستند نشانه نابخردی زمامداران جدید کاخ سفید است و یقین داریم از این اقدام بهره‌ای نخواهند جست و پشیمان خواهند شد؛ البته از برخورد وزارت امور خارجه در واکنش به آن تشکر و حمایت کرده و امیدواریم ترامپ تازه رئیس جمهور شده در تصمیم‌گیری‌های آتی پخته‌تر عمل نموده و با این اقدامات به دنبال متوجه کردن افکار عمومی به خویش نباشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: در این ایام برخی مطالب و موارد تحت عنوان پرونده‌های فساد در خصوص نزدیکان برخی از مسئولین کشوری در فضای جامعه به ویژه در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود، پیامی که به نظر بنده باید از این بحث‌ها گرفت و می‌توان گفت مهمترین عامل در بحث مبارزه با فساد است شفاف‌سازی است، به عبارت دیگر یکی از آفت‌های جامعه کنونی نبود شفافیت اطلاعات و نبود دسترسی مردم به عنوان بزرگترین شبکه نظارتی به اطلاعات است.

کریمی درخواست کرد: ضمن بسترسازی برای تحقق این امر در مورد جرایمی که قابل بخشش نیست از مراجع ذی صلاح استدعا داریم به وظایف قانونی خویش عمل کرده و در آستانه انتخابات اجازه فضاسازی و سیاسی کردن موضوع و ملتهب شدن جامعه را ندهند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات امروزی نبود پیشگیری است؛ همه شاهد سرگردانی هزاران و صدها هزار از هموطنان خویش هستیم که با اعتماد به موسسه مالی و اعتباری از قبیل ثامن الحجج، فرشتگان وکاسپین سرمایه خویش را که حاصل زحمات شبانه روزی چندین ساله آنها است را به سپرده گذاشته‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: با وجود مشکلاتی در نظام بانکی کشور و ضرورت اصلاح ساختار و نظام کنونی به علت نبود مراقبت و نظارت دقیق و لازم توسط سیستم‌های نظارتی و بازرسی به ویژه واحدهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، موسساتی با مصادره کردن اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی مردم با عناوینی همچون ثامن‌الحجج و فرشتگان، جامعه را دچار مشکل کرده اند بنابراین اقدام عاجل در این خصوص را خواستاریم.

کرمی خاطرنشان کرد: همه اعتقاد داریم آموزش و پرورش زیربنای تمام توسعه است و فرهنگیان نیز موتور محرکه این سازمان هستند بنابراین باید نگاه به قاطبه فرهنگیان و جامعه آموزش و پرورش که وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص را عهده‌دار هستند و رویکرد این قشر زحمتکش تغییر پیدا کند و ضمن اکرام و احترام به جایگاه، شان و منزلت فرهنگیان در جهت اجرای عدالت اجتماعی و دوری از تبعیض، هماهنگی پرداختها را مدنظر داشته باشیم.

وی تصریح کرد: چرا فرهنگیان دغدغه معیشتی داشته باشند؟ همه فرهنگیان خواستار برقراری عدالت اجتماعی در نظام پرداخت هستند به ویژه بسیار تاسف بار است که نتوانیم بعد از ۳۰ سال خدمت صادقانه در پرداخت پاداش پایان خدمت این عزیزان دچار مشکل باشیم.