بیشترین سهمیه تیم ملی زیر ۲۰ سال فوتسال برای آذربایجان شرقی

فرزاد کاویانی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دعوت از چهار بازیکن آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی زیر ۲۰ سال فوتسال، اظهار کرد: آذربایجان شرقی بیشترین سهمیه را در تیم ملی زیر ۲۰ سال فوتسال دارد.

وی با اشاره به اسامی نفرات دعوت شده عنوان کرد: امیرحسین حیدری، حمزه کدخدایی و بهنام فعال از باشگاه دبیری تبریز و توحید لطفی از باشگاه می سونگون چهار بازیکن دعوت شده از آذربایجان شرقی هستند که هم اکنون در اروی تیم ملی زیر ۲۰ سال فوتسال حضور دارند.

کاویانی در خصوص زمان برپایی اروب تیم ملی گفت: این اردو از روز ششم بهمن آغاز شده و تا روز دوازدهم بهمن ادامه خواهد داشت.

به گفته وی تیم ملی زیر ۲۰ سال فوتسال کشورمان روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن دو دیدار دوستانه با تیم ملی اوکراین برگزار خواهد کرد.