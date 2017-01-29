حواشی اولین روز جشنواره فیلم فجر/ تاخیرها کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دهم بهمن نمایش فیلم ها در برج میلاد برای اهالی رسانه و منتقدان آغاز شد. اولین نمایش در سانس ۱۳:۳۰ به مستند «آبی کم‌رنگ» به کارگردانی آرش لاهوتی اختصاص داشت که تقریبا به موقع شروع شد ولی با وجود کیفیت این اثر مستند که در جشنواره «سینماحقیقت» هم با اقبال و موفقیت رو به رو شده بود، مخاطبان به اندازه کافی در سالن حضور نداشتند.

مهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مرتضی رزاق کریمی مدیر بخش مستند جشنواره فیلم فجر برای تماشای فیلم «آبی کم‌رنگ» در برج میلاد حضور یافتند.

در برنامه تنظیم شده برای کاخ جشنواره فیلم سینمایی «خانه دیگری» به کارگردانی بهنوش صادقی اولین اثر سینمایی بود که در بخش چشم انداز سینمای ایران به نمایش در می آمد که نمایش این اثر سینمایی با تاخیر ۳۰ دقیقه ای برای اهالی رسانه و منتقدان شروع شد. این در حالی است که برنامه ریزی نمایش فیلم ها به گونه ای صورت گرفته است که تاخیر در شروع یک فیلم، باعث تاخیر در شروع نمایش بقیه آثار و همچنین نشست های آنها می شود و از آنجا که سانس آخر ساعت ۲۳ در نظر گرفته شده و قرار است بعد از آن هم نشست آن فیلم برگزار شود به نظر می رسد خبرنگاران و عکاسان از همین شب اول باید تا دم دم های صبح در برج میلاد بمانند.

و اما نه تنها این فیلم با تاخیر ۳۰ دقیقه ای در اکران همراه بود بلکه نمایش آن نیز مشکل صدا داشت که کارگردان فیلم از حاضران عذرخواهی کرد و توضیح داد: نمی خواستم فیلم را به این شکل اکران کنم، اما به احترام شما پذیرفتم که فیلم نمایش داده شود.

همچنین در روز اول نمایش فیلم ها در کاخ جشنواره واقع در برج میلاد حضور بهروز غریب پور به عنوان رییس کاخ از همان ساعات اول دیده می شد که به مسائل نظارت می کرد. همچنین

در حال حاضر خبرنگاران رسانه های اصلی در کاخ جشنواره حضور دارند اما فضای کلی جشنواره خلوت است.

از دیگر حواشی روز اول این است که همچنان کارت های تعدادی از اهالی رسانه و حتی فیلمسازان حاضر در جشنواره صادر نشده است.

با توجه به اینکه سینما آفریقا برای نمایش فیلم ها برای اعضای خانه سینما در نظر گرفته شده، اما هنوز جدول مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است.

مساله دیگر این که برنامه نمایش سینما بهمن با آنچه که روی بلیت ها ذکر شده همخوانی ندارد.