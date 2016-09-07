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۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

اختصاص بیش از ۱۴۰۰ هکتار از اراضی استان اصفهان به کشت گلخانه‌ای

اختصاص بیش از ۱۴۰۰ هکتار از اراضی استان اصفهان به کشت گلخانه‌ای

اصفهان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بیش از یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی استان اصفهان به کشت گلخانه‌ای اختصاص یافته است.

محسن کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مزایای کشت‌های گلخانه‌ای، در چند سال اخیر سطح زیر کشت گلخانه‌ای را افزایش دادیم.

وی بیان داشت: کشت گلخانه‌ای مزایای بسیاری دارد که می توان به افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش راندمان مصرف آب، امکان تولید محصول سالم و اشتغال‌زایی بالا در واحد سطح اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: درحال حاضر مجموع سطوح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای شامل سبزی و صیفی و گل و گیاه زینتی استان برابر یک هزار و ۴۱۰ هکتار است.

وی گفت: میزان تولید سالیانه سبزی و صیفی گلخانه‌ای استان بالغ بر ۲۰۴ هزار و ۹۰۶ تن است که رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

کریمیان بیان کرد: میزان تولید سالانه گل شاخه بریده حدود ۵۲ میلیون شاخه و گل‌های نشایی – فصلی با تولید ۳۸.۶ میلیون گلدان رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: همچنین در تولید گل شب بو استان اصفهان رتبه اول کشور را داراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: از مهمترین مزایای تولید قارچ می توان به اشتغال‌زایی بالای واحدهای تولیدی، استفاده از پسماندهای کشاورزی (کاه کلش گندم، زل مرغی، ملاس چغندر قند،سبوس) در پروسه تولید و خواص غذایی و داروئی قارچ اشاره است.

وی بیان داشت: سطح این محصول در استان ۵۵ هکتار با تولید ۱۰ هزار و ۵۷ تن در سال است که در حال حاضر استان اصفهان رتبه دوم کشوری در این زمینه را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 3763933

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