نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر ثبت اسناد انجام شود

بهرام پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون برای بررسی اختلاف نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال خودرو گفت: این موضوع در جلسات متعدد با حضور کارشناسان سازمان ثبت اسناد، قوه قضائیه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی بررسی شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد:با رای اعضای کمیسیون اصل نود مقرر شد افراد برای نقل و انتقال خودرو الزاما باید به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند.

وی افزود: در مورد هزینه های نقل و انتقال در دفاتر ثبت اسناد نیز باید مردم بدانند افراد برای نقل و انتقال خودرو چه در نیروی انتظامی و چه در دفاتر اسناد باید مالیات و عوارض بپردازند.اگر هزینه ها زیاد است باید قوانین اصلاح شود.