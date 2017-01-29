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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۰

با رای کمیسیون اصل نود؛

نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر ثبت اسناد انجام شود

نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر ثبت اسناد انجام شود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:با تصویب کمیسیون مقرر شد نقل و انتقال خودرو الزاما در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.

بهرام پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون برای بررسی اختلاف نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال خودرو گفت: این موضوع در جلسات متعدد با حضور کارشناسان سازمان ثبت اسناد، قوه قضائیه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی بررسی شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد:با رای اعضای کمیسیون اصل نود مقرر شد افراد برای نقل و انتقال خودرو الزاما باید به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند.

وی افزود: در مورد هزینه های نقل و انتقال در دفاتر ثبت اسناد نیز باید مردم بدانند افراد برای نقل و انتقال خودرو چه در نیروی انتظامی و چه در دفاتر اسناد باید مالیات و عوارض بپردازند.اگر هزینه ها زیاد است باید قوانین اصلاح شود.

کد مطلب 3891205

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    نظرات

    • کاظم IR ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
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      سلام لازم بود اول قیمت ها را اصلاح میکردین بعد اطلاع رسانی می کردید چون هزینه ها دردفاتر رسمی سرسام آوره بفکر جیب مردم بینوا باشین نه جیب دفاتررسمی .
    • کاربرعمومی IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
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      فقط و فقط برای اینکه به چنین نمایندگانی رای دادم که حق مردم رو پایمال میکنن متاسفم . بحث مالیات جدا شما از حق التحریر های هنگفت تو دفتر خانه ها خبر ندارید .
    • کاظم عدالتی تبریزی IR ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      واقعا برای نماینده شیراز متاسفم که شغل شریفشون رو فراموش نموده اند که در جهت رفاه بیشتر و کم هزینه تر بودن زندگی مردم میتوان قوانین رو اصلاح کرد که ملت در دو جا سند ثبت نکنن و دو هزینه پرداخت نکنند
    • همت IR ۲۱:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      چرا این شک وتردیدها وباید نبایدها را درصحن علنی مجلس به رای وبحث نمیگذارند مگر مجلسیان نباید حافظ منافع عموم مردم باشند ؟
    • حسینی IR ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      اگر درد، مالیات و عوارض است، آن را هم در نیروی انتظامی می گرفتید چرا مردم را آزار می دهید؟
    • مهدی IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      با تشکر از نمایندگان محترم الان تکلیف مشخص شد و این بهترین تصمیم بود ای کاش تعویض پلاک نیز منسوخ می شد.
    • پیرنژاد IR ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      واقعا تاسف برانگیزه نشون میده که نمایندگان مجلس همشون سر دفتری هستن و اصلا فکر مردم نیستن کجای دنیا هزینه نقل و انتقال یه ماشین بیست سی میلیونی میشه ۷۰۰ هشتصد تومن ؟
    • دیوانگان ایران IR ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      معلومه مجلس هیچ گاه با ملت نبوده است ، قوانین آن به نفع عده ای خاص است که بندهای آن بند دل ملت را میکند و دل خاص را شاد میکند .
    • یونس IR ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      قانون پیروز شد نه دفترخانه دارها
    • رازک IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      ایکاش تفویض پلاک نیز حذف شود
    • خولدنگ IR ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      نظر ملت هم هیچ جا مهم نیست .
    • محمد IR ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      پس چرا کارخانه ها در دفاتر ثبت اسناد سند نمیزنند
    • ناشناس IR ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      نمایندگان ملت به جای اینکه به نفع مردم رای بدهند،به فکرخودشان هستند.باشد که درپیشگاه خداوند شرمنده ی موکلان خود باشند.
    • هانا IR ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      از اول معلوم بود چی میشه چون مصالح مردم مهم نیست.
    • خ IR ۲۳:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
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      دست نماینده ها درد نکنه چقدر خوبند
    • ناشناس IR ۰۰:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
      0 0
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      مگه قبلا نگفتن نیازی به ثبت در دفتر خونه ها نیست. مگه نگفتن برگه ی سبز کافیه.
    • علیرضا IR ۰۱:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
      0 0
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      با سلام. واقعا متاسفم که مجلس ما مجلس دولت و نظام است نه مجلس و نماینده ملت. همیشه منافع نظام را در نظر دارد. چقدر خوشحال شده بودم و امیدوار که دیگه برای سند خودرو نه وقت و نه هزینه ای صرف ميکنم.
    • محمود IR ۰۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
      0 0
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      قوانین به نفع شما اصلاح شود اما مردم بیچاره هیچ...
    • رسول IR ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
      0 0
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      به بهانه های مختلف باید پول داد از نظر حقوقی چه فرقی بین سند اتومبیل و تلفن همراه است چرا تلفن همراه را مخابرات می زند ؟
    • تقی IR ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
      0 0
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      هزینه تنظیم سند رو کم کنند بررسی اصالت خودرو رو هم بیارند تو شهر تعویض پلاک جمع بشه خیلی خوبه اصلا تو کشورهای مبداء تعویض پلاک این امر تعویض پلاک منسوخ شده
    • یعقوب IR ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
      0 0
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      ناجا میخواست هزینه نقل انتقال رابگیره خوب اطلاع رسانی نشده اونا بااین شعارمیخواستن درصلاحیت ذاتی دفاتر ورودکنن که خنثی شد.
    • مهرداد IR ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
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      واقعا برای نیروی انتظامی متاسفم .

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