آمادگی نیروهای عراقی برای آغاز عملیات در غرب موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یحیی رسول سخنگوی نیروهای عملیات مشترک عراق اعلام کرد: نیروهای عراقی آماده نبرد در کرانه راست موصل با به کارگیری سلاح های هوشمند و بسیار پیشرفته می شوند تا نبرد در حداقل زمان ممکن به پایان برسانند.

وی افزود: از سلاح های هوشمند در نبرد غرب موصل برای رهایی آن از چنگال داعش استفاده خواهد شد تا تلفات غیرنظامیان کم شود.

رسول تاکید کرد: نبرد در کرانه راست موصل بسیار دشوار خواهد بود و نیروهای امنیتی خود را مهیای آن کرده اند.

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق از آمادگی نیروهای پلیس برای مشارکت در عملیات آزاد سازی غرب موصل خبر داد.

همزمان منابع وابسته به نیروهای حشد شعبی عراق از دفع یورش داعش در جنوب غرب موصل خبر دادند و اعلام کردند: نبرد سنگینی میان نیروهای بسیج مردمی و تروریستهای داعش در این منطقه در جریان است.