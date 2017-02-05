نبود اعتبار مهمترین مشکل بر سر راه اجرای طرح های کلان ملی

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محققان کشور در روند اجرای فنی طرح های کلان ملی هیچ مشکلی ندارند اما عمده ترین مشکل این طرح ها نبود اعتبار لازم برای عملیاتی سازی آنها است.

وی افزود: زمانی که طرح های کلان ملی تصویب می شوند باید موضوع تامین اعتبار آنها نیز مورد توجه قرار گیرد و ردیف بودجه ای خاصی برای آنها در نظر گرفته شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تاکنون بیشتر از میزان بودجه ای که برای طرح های کلان ملی در اختیار آنها قرار داده شده است تلاش کرده اند.

احمدی با بیان اینکه یکی از وظایف شورای عالی عتف تدوین طرح های کلان ملی است، تاکید کرد: این شورا باید براساس اولویت های کشور طرح های کلان را مدیریت کند اما از همان ابتدا باید موضوع تامین اعتبار طرح ها در نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه ۴۷ طرح کلان مصوب شورای عتف با مشکل عدم اعتبار بودجه و نبود مدیریت صحیح با مشکلاتی همراه بودند البته این مشکلات را نمی توان ایراد مسئولان قبلی عنوان کرد چراکه تصویب طرح های کلان حرکتی جدید در کشور بشمار می رفت.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اما ساماندهی و مدیریت طرح های کلان ملی زمان زیادی را از دبیرخانه شورای عتف گرفت تا برای تمامی طرح ها اهداف، مجری و نقشه راه مشخص شود.

احمدی تاکید کرد: تعدادی از طرح های کلان دارای دامنه کاری مشخص بودند که وضعیت این طرح ها مشخص بود.

تعیین حامی برای طرح های کلان

وی با بیان اینکه پس از بررسی های متعدد ۳۴ طرح کلان ملی دارای دستگاه بهره بردار هستند، گفت: در شورای عالی عتف تصویب شد تا طرح های کلان ملی دارای دستگاه بهره بردار باشند تا بتوان برای آنها تامین اعتبار انجام داد.

معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: با توجه به اینکه برای ۳۴ طرح کلان ملی دستگاه بهره بردار نیز مشخص شد اما سازمان مدیریت در روند اعتبار بودجه برای این طرح ها با مشکل مواجه شد.

احمدی تاکید کرد: بنابراین تصمیم گرفته شد تا طرح های با قابلیت اقتصاد مقاومتی مشخص و تامین اعتبار شود که در مجموع بیش از ۲۰ طرح در این ردیف قرار گرفتند که براین اساس این طرح ها تامین اعتبار می شوند.