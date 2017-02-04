پروژه علمی درباره عوارض شیمیایی جانبازان در انتظار حمایت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر مرکز تحقیقاتی ژنتیکی نور در زمینه های مختلف به تحقیقات ژنتیکی می پردازد؛ یکی از این تحقیقات که هم اکنون در حال انجام است، تحقیقات در عرصه شناسایی آسیب های مولکولی در عوارض ریوی جانبازان به شمار می رود.

هنوز این طرح در حد تحقیق مانده و تعدادی طرح و پایان نامه تحصیلات تکمیلی در آن گنجانده شده است.

دکتر محمود تولایی، رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک نور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این زمینه بر روی ژن های مختلفی تحقیق کردیم ولی در مجموع این مطالعات ژنتیکی زمان بر است و به تجهیزات گران قیمتی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه این طرح در حوزه فناوری نوین و بیوتکنولوژی است، عنوان کرد: امیدواریم که معاونت علمی و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و دستگاههای مربوطه احساس تکلیف کنند تا به سرعت این کار تحقیقاتی افزوده شود.

وی تاکید کرد: ما درخواست تامین اعتبار منابع را جهت به نتیجه رساندن تحقیقات داشته ایم ولی هنوز این موضوع نتیجه بخش نبوده است.

رئیس انجمن ژنتیک ایران بیان کرد: تا آنجا که اطلاع دارم، مرکز تحقیقات ژنتیکی نور، تنها مرکزی است که روی بحث ژنتیک جانبازان شیمیایی به صورت منسجم فعالیت هایی انجام می دهد و مابقی مراکز در حد پایان نامه ای و دانشجویی مطالعه دارند.

وی افزود: این طرح هنوز در مرحله پژوهشی است و حامی جدی ندارد که بتوانیم به صورت گسترده تر کار کنیم؛ در واقع این پروژه پژوهشی محدودیت های زیادی دارد و در حد چند طرح پژوهشی انجام می شود.

تولایی با بیان اینکه ما سعی کرده ایم نگذاریم این طرح تعطیل شود، خاطر نشان کرد: حدود ۳ سال است در این طرح تمرکز داریم ولی در حد یک سال پیشرفت کرده ایم.

به گفته وی، حجم کار آرام آرام پیش می رود چون حمایت کننده ندارد؛ اگر طبیعی پیش برود تحقیقاتمان زودتر به نتیجه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در این پروژه ها هدفمند سازی پژوهش مهم است، خاطر نشان کرد: اگر نیازمندی های کشور در حوزه پژوهش دنبال نشود چگونه می توان در راستای هدفمندی پژوهش، دانش و تحقیقات کشور گام برداشت.