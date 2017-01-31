به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر کاظم افرندنیا از بازیگران سینما و تلویزیون صبح امروز ۱۲ بهمن ماه در ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد. در ابتدای این مراسم، خسرو امیرصادقی از تهیه کنندگان سینما گفت: من از طرف خانواده افرندنیا از منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما و همچنین از انجمن بازیگران به خصوص علی دهکردی، امین تارخ و کامران ملکی تشکر می‌کنم. با کمک شاهسواری هماهنگی‌هایی انجام شد تا برای عزیزمان که مظلوم واقع شده، مراسم خوبی داشته باشیم.

وی افزود: ما هر وقت می خواهیم صحبت کنیم می گویند نمی شود زیرا امروز جشن است، امروز عزا است و... . کسی به درد پیشکسوتان این هنر رسیدگی نمی کند. من اهل سیاست نیستم اما باید بگویم اگر دو درصد از همین پول‌هایی که در این کشور غارت می‌شود در اختیار خانه سینما برای رسیدگی به پیشکسوتان قرار بگیرد کارهای زیادی حل می شود. ما همواره چنین حرف‌هایی را می گوییم اما دردی دوا نشده است.

امیرصادقی با اشاره به سابقه آشنایی خود با زنده یاد افرندنیا بیان کرد: خارج از مسائل هنری، ما با یکدیگر روابط خانوادگی داشتیم. افرندنیا اصلا اهل داد و بیداد و حاشیه سازی حتی در بدترین شرایط هم نبود. این درد است که کسی که ۵۷ سال در این کار فعالیت داشته، اجاره نشین بود. این درد برای خیلی‌ها درمان ندارد. من شنیده‌ام که برخی از دوستان می گویند پس افرندنیا چه کاری می کرد؟ اما باید بگویم که این اواخر او سالی ۱۰ میلیون تومان درآمد داشت. او در «معمای شاه» تنها ۶ میلیون تومان دریافت کرد.

باید بگویم که این اواخر او سالی ۱۰ میلیون تومان درآمد داشت. او در «معمای شاه» تنها ۶ میلیون تومان دریافت کرد در ادامه مراسم مهدی میامی بازیگر پشت تریبون قرار گرفت و گفت: فوت کاظم افرندنیا باورکردنی نیست. این موضوع به دلیل وجه هنری کاظم است. کسی از بین ما رفت که همواره مهربان و یک دوست و یار بود که هر کجا که حضور داشت ما گذر زمان را حس نمی کردیم. من از سال ۴۸ که او روی صحنه تئاتر درخشید با کاظم آشنا شدم و تئاتر را از او آموختم.

وی افزود: نمی دانم چطور یک بشکه نفت، کمتر می فروشد دادمان هوا می رود و وقتی قیمتش بالا می رود خوشحال می شویم؟ اما باید بگویم چرا ما هنرمندانمان را به این راحتی از دست می دهیم. باید بگویم که کاظم افرندنیا از سریالی که در باره آن صحبت شد هنوز طلبکار است.

وی در پایان گفت: ما قدردان نیستم اما باید بدانیم که ما با هنرمان می‌توانیم دنیا را فتح کنیم.

پس از مهدی میامی داریوش باباییان تهیه کننده سینما ضمن عرض تسلیت برای فوت کاظم افرندنیا گفت: کاظم یکی از دوستان خوب من و در واقع برکت دفتر کاری ما بود. همیشه هنگامی که اثری را تولید می کردم دوست داشتم او به عنوان امضای کار حتی در یک سکانس از آن حضور داشته باشد.

وی افزود: کاظم برای رفاقت کم نمی گذاشت و متاسفم که این روزها هنرمندانمان را به راحتی از دست می دهیم. برخی از هنرمندان ما سفیران درد و امراض هستند اما کاظم «سفیر» را بازی کرد و به یادماندنی شد.

در ادامه پرستو صالحی از بازیگران تلویزیون بیان کرد: من برای چندمین بار یتیم شدم، ما بارها و بارها پدران و مادران خود را در این عرصه از دست می دهیم. من واقعا احساس می کردم که کاظم افرندنیا مانند پدر من است، دلم برایش تنگ می شود و از همه می خواهم که این پدر و مادرها را از یاد نبرند. همه سینما نقش یک ها نیستند و اگر نقش مکمل‌ها نباشند ما نمی توانیم نقش یک را بازی کنیم. قدر این افراد را بدانیم. این افراد برکت سینمای ما هستند.

سپس عزت الله رمضانی فر از بازیگران تلویزیون پشت تریبون قرار گرفت و گفت: اعلام شد که کاظم افرندنیا بر اثر سکته مغزی فوت کرد اما باید ببینیم که علت این سکته چه بوده است؟ علت سکته های مغزی و قلبی، ناراحتی های روحی و روانی است. این فشارها به دلیل کم کاری و بیکاری است. خیلی ها می گویند بازیگران چشم و چراغ جامعه ما هستند ولی چرا به آنها رسیدگی نمی شود. سال‌های سال حرف از صندوق تعاون برای هنرمندان می زنند و حال من از منوچهر شاهسواری به عنوان مدیرعامل سینما تقاضا می کنم که به این امر رسیدگی کند.

خیلی ها می گویند بازیگران چشم و چراغ جامعه ما هستند ولی چرا به آنها رسیدگی نمی شود وی افزود: در این سینما بازیگران چندصد میلیونی داریم که اگر دستمزد سیصد میلیونی آنها، ۲۵۰میلیون شود ناراحت و شاکی می شوند اما افرادی هم هستند که به خاطر یکی دومیلیون تومان در مقابل تهیه کنندگان گردن خم می کنند. من از منوچهر شاهسواری می خواهم صندوقی به عنوان صندوق وام یا چیزی با همین عنوان ایجاد کند. ما می دانیم که در این کشور میلیاردها میلیارد پول دزدیده می شود. من تقاضا می کنم که کمی از این پول‌ها خرج هنرمندان شود.

در ادامه حبیب اسماعیلی با اشاره به عشق افرندنیا به بازیگری گفت: عشق افرندنیا به بازیگری زیاد بود و به دنبال مسائل مالی نبود. یکی از خصوصیات کاظم این بود که عاشق خانواده اش بود. من از همین جا از انجمن بازیگران و بدلکاران سینما که در هر مراسمی شرکت می کنند و برایشان مهم نیست که آن شخص بازیگر نقش اول یا مکمل باشد تشکر می‌کنم.

پس از صحبت های وی فرامرز امینی از دوستان کاظم افرندنیا گفت: من فکر می کنم که در بین شما وصله ناجوری هستم اما باید بگویم که سال‌ها در سینما بوده ام. من از سال ۶۰ که افرندنیا تئاتری روی صحنه داشت و نقش منفی را ایفا می کرد او را می شناسم.

در پایان مراسم منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما اظهار کرد: من می دانم بچه های ما در شرایط سختی کار می کنند و حق آنها بیش از اینهاست. ما موظفیم نیازی که به طور واقعی وجود دارد و حقی را که بر زمین مانده است رفع کنیم. من دکتر صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را مورد خطاب قرار می دهم و می گویم بچه های ما در حوزه توزیع، نمایش و کارهای اینچنینی سینما مشکلی ندارند. لطف کنید و باقی و صالحات از خود به جا بگذارید و برای شرایط بیمه ای این افراد کاری کنید.

شاهسواری در پایان گفت: ما درخانه سینما وظیفه‌ای جز این نداریم که همکارانمان با احترام زندگی کنند.

در پایان این مراسم پیکر کاظم افرندنیا بر دوش هنرمندان و دوستداران او به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد. در این مراسم، رضا ناجی، رضا جاوید نیا، حبیب اسماعیلی، گیتی معینی، شهنام شهبازی و... و. حضور داشتند.

مراسم ختم کاظم افرندنیا روز پنشنبه ۱۴بهمن ماه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در مسجدالرضا واقع در میدان نیلوفر برگزار می‌شود.