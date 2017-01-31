افتتاح ۵۰طرح بهداشتی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

محمود رضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم مردم عزیز استان راه اندازی بیمارستان دارالشفاء شهرستان میرجاوه بود که خوشبختانه به میمنت ایام الله دهه فجر این بیمارستان تجهیز شده و فاز اول آن در این ایام به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: راه اندازی کلینیک ویژه شماره ۲ شهرستان زاهدان نیز یکی از طرح های مهم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در راستای ارتقاء خدمات دهی تخصصی به مردم شریف این شهرستان است.

وی افزود: این کلینیک در حاشیه شمالی شهرستان زاهدان و در مسیل ابوذر قرار دارد و پس از بهره برداری، با حضور ۱۱ متخصص به مراجعان محترم خدمات ویزیت سرپایی را ارائه می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: افتتاح انبار دارویی مخدر، ۱۷ خانه بهداشت و پایگاه سلامت، کلینیک دندانپزشکی و ساختمان کوهورت، MRI بیمارستان امام علی (ع) چابهار، ۸ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، ۲ مرکز تسهیلات زایمانی و ۱۸ مورد بهسازی و تجهیز کلینیک های بیمارستانی از جمله دیگر طرح های آماده افتتاح دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

وی گفت: در مجموع ۲۹ میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان برای ساخت و بهره برداری از این طرح ها هزینه شده است.