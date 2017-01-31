اهدای نشان جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی به بانک شهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مراسم اهداءجایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی طی مراسمی با حضور دکتر پورزرندی مدیرعامل این بانک و جمعی از مدیران ارشد کشوری در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد که طی این مراسم بانک شهر توانست بالاترین نشان این جایزه را از آن خود کند.

بر این اساس، تقدیرنامه ۴ ستاره بالاترین نشان جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال‌جاری بود که به پاسداشت اقدامات مدیران ارشد منابع انسانی بانک شهر در حوزه آموزش و منابع انسانی به این بانک اهداء شد.

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه، جایزه‌ای است که به برترین تلاش‌ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان‌های مختلف ایرانی در حوزه آموزش و توسعه کارکنان اعطا می‌شود. همچنین تجربه موفق کاربست مدل‌های تعالی در سازمان های ایرانی و لزوم همپایی و همراستایی حوزه آموزش و فعالین این عرصه با مفاهیم سرآمدی و تعالی، نقطه آغازی بر طراحی، توسعه و استقرار این جایزه در سطح سازمان‌های ایرانی است. همه سازمان‌های متعهد به مفاهیم تعالی و علاقمند به مشارکت در فضای تعامل و یادگیری در عرصه آموزش و توسعه منابع انسانی نیز می توانند داوطلب شرکت در این جایزه باشند.

توسعه شبکه تعامل سازمان‌های ایرانی در عرصه آموزش و امکان تبادل و اشاعه تجارب موفق، ترویج فرهنگ خودارزیابی در میان فعالان عرصه آموزش و شناخت نقاط قوت و زمینه‌هایی قابل بهبود این حوزه، شناسایی، انتخاب و تقدیر از سازمان‌های برتر در حوزه آموزش و توسعه، توسعه و نهادینه‌سازی یک رهیافت معتبر و سازمان یافته، همخوان با بوم- اقلیم سازمان‌های ایرانی با هدف اندازه گیری، ارزیابی و بهینه کاوی فرایندها و فعالیت‌های حوزه آموزش، ایجاد یک زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت آموزشی سازمان‌های ایرانی، آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی و کیفیت به مدیران و فعالان حوزه آموزش در سازمان‌های ایرانی و ارتقاء جایگاه حوزه آموزش در برنامه ریزی‌ها و تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی و سازمانی از اهداف جایزه جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی است.