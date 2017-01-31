پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیمه دوم فروردین رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت و آموزش پزشکی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی پرونده الکترونیکی حوزه سلامت ایرانیان به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزارشد.

در این نشست محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه ریزی فشرده ای برای شروع به کار دولت الکترونیک انجام شده است، به صورتی که زیرساختها باید توسط وزارت ارتباطات تامین شود و بخش مهمتر آن خدماتی است که سایر وزارتخانه ها باید در این سامانه ارائه کنند.

وی افزود: دو وزارتخانه بهداشت و کار در این زمینه کارهای خوبی انجام داداه اند و در جلسه امروز به بررسی این موضوع پرداختیم که چگونه از طریق مرکز تبادل اطلاعات (NIX ) وزارت ارتباطات، این اطلاعات تبادل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه مردم باید مطمئن باشند که اطلاعات پرونده سلامت آنها را هم بیمه گر و هم وزارت بهداشت دریافت می کنند، گفت: من امیدوار هستم در آینده ای نزدیک این تصمیمات عملیاتی شود و مردم بتوانند از نتیجه آنها استفاده کنند.

واعظی با تاکید بر اینکه تعهدات وزارت ارتباطات در این زمینه فقط بحث زیرساختی است، خاطرنشان کرد: ما امکاناتی که وزارتخانه ها نیاز داشته اند را فراهم کرده ایم و استانداردسازی و سایر خدمات بر عهده سایر وزارتخانه ها است.

حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت نیز در مورد تعهدات وزارت بهداشت درخصوص پرونده سلامت ایرانیان گفت: در حوزه سلامت بیشتر خدمات در دنیا به صورت الکترونیک است و ما امیدواریم با کارهایی که انجام شده و حاصل آن تشکیل پرونده الکترونیک برای همه ایرانیان است، ساماندهی جدی و شفاف سازی در حوزه دارو، واکسن و فراورده های دارویی و پیشگیری از قاچاق داشته باشم.

وی زمان بهره برداری از این سامانه را نیمه دوم فروردین ۹۶ اعلام کرد و افزود: بیماران در هر نقطه کشور از مرحله ای که به مراکز درمانی مراجعه می کنند در سامانه ثبت می شوند تا علاوه بر جلوگیری از ارائه خدمات تکراری، کنترل جدی بر اصالت داروها و استاندارد بودن خدمات دریافتی داشته باشیم.

در این نشست ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار نیز تشکیل پرونده سلامت ایرانیان را گام بزرگی در تقویت دولت الکترونیک در ایران دانست و تصریح کرد: آن چیزی که برای اولین بار اتفاق می افتد این است که اطلاعات بیمه ای و درمانی شهروندان ایرانی به صورت آنلاین مبادله خواهد شد و پرونده سلامت شفاف خواهیم داشت.