نسل جدید آدرسهای عددی اینترنت به صورت تجاری بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروتکل اینترنت نسخه ۶ که به اختصار IPv۶ نامیده می شود، جدیدترین نسخه پروتکل اینترنت است که ارتباطهای اینترنتی را شکل میدهد و پیشبینی میشود در آینده نزدیک جایگزین نسخه چهار این پروتکل (IPv۴) شود.
ایرانسل اعلام کرد: با بهرهبرداری تجاری از این سرویس، در فاز نخست این امکان برای مشترکان ایرانسل در استانهای تهران، البرز، مرکزی و قم فراهم شده تا سرویس اینترنت را در بستر IPv۶ دریافت کنند. پیش از این IPv۶ بر بستر موبایل ایرانسل تست شده بود.
هم اکنون امکان استفاده تمامی مشترکان سرویس نسل ۲، ۳، ۴ و ۴.۵ اینترنت همراه و اینترنت نسل چهار ثابت (TD-LTE) ایرانسل از این بستر فراهم است. البته لازم است که دستگاه مشترکان از Dual Stack (IPv۴/IPv۶) پشتیبانی کند و در دستگاههای اندرویدی، در قسمت تنظیمات نقاط دسترسی (Access Point Names) لازم است که APN protocol بر روی IPv۴/IPv۶ تنظیم شده باشد.
با توجه به توسعه یافتن کاربرد خدمات دستگاه به دستگاه و اینترنت اشیا (IoT) که میتواند منجر به برقراری ارتباط میان بسیاری از دستگاهها مانند موبایلها، دوربینها و حتی لوازم خانگی و قاب عکسهای دیجیتال بر بستر اینترنت شود، نیاز به توسعه پروتکل IP بیش از پیش اهمیت پیدا میکند.
براساس پیشبینیها طی سالهای آینده، میلیاردها شیء در دنیا به اینترنت متصل میشوند. ایرانسل در زمینه اینترنت اشیا و شهر هوشمند، سرمایهگذاری کلانی را جهت راهاندازی سامانه دستگاه به دستگاه به عنوان بسترساز این ارتباطات انجام داده است تا با بهرهبرداری تجاری از آن، امکان اتصال هزاران دستگاه و ارائه صدها خدمت مختلف روی این بستر فراهم شود.
نسخه ششم پروتکل اینترنت یا IPv۶ از فضای آدرسدهی ۱۲۸ بیتی استفاده میکند که امکان بهرهگیری از ۲ به توان ۱۲۸ آدرس یکتا را امکانپذیر خواهد کرد. این در حالی است که نسخه چهارم پروتکل اینترنت یا IPv۴ که در حال حاضر مورد استفاده است، از استانداردهای قدیمی آدرسدهی است و فضای آدرسی ۳۲ بیتی دارد.
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