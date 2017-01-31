غنی سازی با سانتریفیوژ IR۸ و سرعت بیش از ۲۰برابر قبل امکان پذیرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در دیدارصمیمی با جمعی از مردم و نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان البرز ضمن تبریک فرا رسیدن ایام‌الله دهه فجر، گفت: دوازده بهمن، بازگشت امام و استقبال شکوهمند مردم، پیروزی واقعی انقلاب بود.

رییس‌ جمهور با بیان اینکه در ۱۲ بهمن امام خمینی(ره) به عنوان رهبر نهضت اسلامی، پس از ۱۴ سال تبعیت و غیبت به کشور بازگشت، گفت: سنت غیبت راهبر و انتظار ، ملت ایران را زنده و امیدوار نگه داشته و روحیه ما را در برابر انواع فشارها، پراستقامت کرده است.

روحانی خاطر نشان کرد: امام با اراده، امید و روحیه بلند خود علیرغم اراده حاکمان مستبد و قدرت‌های بزرگ در شرایطی که حتی برخی یاران ایشان هم نگران امنیت جان امام بودند، به کشور بازگشت.

رییس‌ جمهور با اشاره به سخنان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در دوازدهم بهمن در بهشت زهرا(س)، گفت: اراده مردان الهی از حق سرچشمه می‌گیرد و امام در آن سخنان، گفت که دست آمریکا را از کشور کوتاه کرده، میزان رأی ملت است و با کوتاه کردن دست متجاوزین، ایران را ساخته و آباد می‌کنیم و اینگونه شد و مردم با اراده، پیگیری و ایثار خود، کارهای نشدنی تاریخ را به نتیجه رساندند.

روحانی دوازدهم بهمن را روز آزادی و امید همه ایرانیان و روز پایان ظلم و استبداد خواند و اظهارداشت:امام و انقلاب، امید راستین را برای مردم به ارمغان آورد.

رییس جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ یار دیرین امام و رهبری یکی از سرداران انقلاب اسلامی گفت: آیت‌الله هاشمی از آغازین روز انقلاب و آخرین لحظات زندگی خود از فداکاری و خدمت در مسیر انقلاب، اسلام، مردم، عظمت و استقلال ایران و حریّت مردم، دریغ نکرد.

روحانی همچنین با تجلیل از ایثارگری و جانفشانی آتشنشان‌ها در نجات جان مردم، گفت: امسال دهه فجر معطر به جانفشانی آتش‌نشانان و قدرشناسی مردم است.ایثار و فداکاری آتش‌نشانان برای نجات جان و مال مردم و ادای وظیفه قانونی و از سوی دیگر قدرشناسی مردم و حضور گسترده آنها در تشییع پیکرهای این عزیزان ، دو جلوه مهم این حادثه تلخ بود.

رییس‌ جمهور قدرشناسی مردم را ارزشمند دانست و افزود: این قدردانی نشان می‌دهد که روح اخوت، برادری و ایثار در میان مردم ما زنده است و در آینده نیز زنده خواهد ماند.

روحانی با بیان اینکه ایمان و امید، اراده مردم را بر همه فشارهای داخلی و خارجی و رژیمی تا دندان مسلح و مورد حمایت قدرت های جهانی پیروز کرد، گفت:امام(ره)، همواره امیدوار بود و امید را در دل ملت، جاودانه ساخت. امام(ره) همواره به اینکه یک ملت متحد در برابر همه قدرت‌ها ایستاده و پیروز می‌شود و پایان تاریخ، عدل و داد است، ایمان داشت.

رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز برخی به دنبال از بین بردن امید مردم هستند، اظهارداشت: ما دست منتقد سازنده را می‌بوسیم، اما تخریب امید ملت، خیانت به کشور است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود برجام را محصول ایستادگی و مقاومت ملت ایران و هدایت‌های مقام معظم رهبری برشمرد و ‏گفت: مهمترین دلیل عصبانیت ترامپ از برجام به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران در این توافق است.‏

رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت یکسال از امضای برجام موفقیت‌های خوبی به دست ‏آورده‌ایم، گفت: امروز یکسال بعد از برجام با سانتریفیوژ آی‌آر۸ و سرعت بیش از ۲۰ برابر گذشته، غنی‌سازی در ‏کشور امکان پذیر شد.

روحانی با اشاره به اینکه باید در مسیر حل مشکلات کشور و برداشتن قدم‌های بزرگی که پیش رو داریم، تلاش کنیم، گفت: حل مسأله محیط زیست، نیاز به زمان دارد و باید همه توان ملی را برای حل پایدار مشکلات زیست‌محیطی بسیج کنیم.

رییس جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌وری در مصرف آب،اظهارداشت: باید برای صرفه‌جویی بیشتر در مصرف ‌آب برنامه‌ریزی کرده و شیوه‌های آبیاری را تغییر دهیم.

روحانی با اشاره به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت تدبیر و امید، برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال‌زایی در کشور، گفت: امروز خوشحالم که روند اشتغال جوانان بویژه بانوان سرعت خوبی در یکسال گذشته داشته و باید مسیر اشتغال‌زایی۷۰۰ هزار نفری طی دو سال گذشته را با شتاب بیشتر ادامه دهیم.

رییس جمهور با تأکید بر اینکه امید به آینده در مقطع کنونی برای کشور بسیار حائز اهمیت است و ما باید به رشد کشور، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و توسعه کشور، امیدوار باشیم، گفت: امسال و در دهه مبارک فجر فقط در استان البرز ، ۱۸۷۴ میلیارد تومان پروژه عمرانی افتتاح می‌شود و امروز اساس و مهم‌ترین وظیفه، نگه داشتن امید مردم برای آینده است.

روحانی با اشاره به صحنه های غرورانگیز مشارکت مردم در طول تاریخ انقلاب اسلامی و برگزاری دو انتخابات مهم در سال آینده، گفت: ما انتخاباتی شکوهمند می‌خواهیم که اقتدار نظام و حضور با نشاط و شکوهمند ملت بار دیگر دنیا را شگفت‌زده کند.

رییس‌ جمهور با بیان اینکه حضور پرشور مردم پای صندوق آراء مهم‌ترین اصل در انتخابات است، خاطر نشان کرد: ماه‌های پیش رو باید ایام وحدت، یکپارچگی و امید ملت باشد. باید با رعایت اخلاق و بالا بردن آستانه تحمل، امید را در کشور افزایش دهیم و امیدوارم در سال ۹۶ ملت ایران، حماسه دیگری آفریده و این حماسه، باعث پیشرفت و عظمت فرهنگ، دین، نظام و ایران عزیز ما شود.

پیش از سخنان رییس‌ جمهور، سید حمید طهایی استاندار البرز در سخنانی، گزارشی از روند، فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این استان ارائه کرد.

استاندار البرز اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۲۹۵ پروژه با حدود بیش از ۱۸۷۰میلیارد تومان اعتبار در استان البرز به بهره‌برداری خواهد رسید.

طهایی با اشاره به اینکه تعداد سازمان های مردم نهاد(سمن‌ها) در استان البرز از ۱۵۰ سمن در سال ۹۲، به ۴۰۰ سمن رسیده و ۳۷ دفتر حزب هم امروز در استان البرز فعال است، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در استان البرز از ۲۶ میلیون دلار در سال ۹۲ به ۵۲۳ میلیون دلار رسیده و ۵۴۰ واحد صنعتی نیمه فعال و راکد مجدداً راه‌اندازی شده و قریب ۱۰ هزار نفر نیز در این واحدها مشغول بکار شده‌اند.

استاندار البرز همچنین از اعطای تسهیلات اقتصاد مقاومتی به ۲۷۳ واحد تولیدی در این استان خبر داد.

همچنین چند نفر از نخبگان و فرهیختگان به نمایندگی از علما، روحانیون و بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و بانوان استان البرز نیز در این مراسم به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود، پیرامون موضوعات مختلف پرداختند.