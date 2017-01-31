اولین شناور تحقیقاتی اقیانوس شناسی ایران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ناصر حاجی زاده ذاکر افزود: کاوشگر خلیج فارس با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دکتر سورنا ستاری معاون علمی ‌و فناوری رییس‌جمهور و جمعی از مقامات و مسئولان استانی و کشوری در محل مجتمع کشتی سازی شهید درویشی بندرعباس افتتاح شده است.

وی ادامه داد: این شناور تحقیقاتی پنجشنبه ۱۴ بهمن ۹۵ در دهه مبارک فجر به آب انداخته می شود.

رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس ‌شناسی و علوم جوی درباره آغاز و روند ساخت شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما گفت: این شناور با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پس از امضای طرح کلان ملی بین پژوهشگاه و معاونت برای مطالعه و شناخت خلیج فارس و دریای عمان، انجام تحقیقات دریایی و ورود به پروژه‌های تحقیقاتی دریایی از سال ۱۳۸۸ از سوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: در نهایت عملیات ساخت آن طی موافقت ‌نامه ‌ای بین این معاونت و وزارت علوم از اردیبهشت سال ۱۳۹۰ توسط مجتمع شهید درویشی بندرعباس وابسته به سازمان صنایع دریایی آغاز و پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی به عنوان مجری طرح تعیین شد.

حاجی زاده ذاکر در خصوص مشخصات این شناور گفت: کاوشگر خلیج فارس یک شناور مدرن تحقیقاتی با ۵۰ متر طول، ۱۰ متر عرض و ۱۲ متر ارتفاع، قادر است با آب و سوخت کامل به مدت ۴۵ روز با ظرفیت ۲۷ نفر در آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند اقدام به تحقیقات میدانی کند.

وی همچنین درباره قابلیت ها و توانایی های این شناور اظهار کرد: کاوشگر خلیج فارس مجهز به چهار آزمایشگاه و انواع تجهیزات، امکانات و دستگاه های پیشرفته مطالعات دریایی و اقیانوسی بوده و با شروع به کار آن توانایی های تحقیقاتی دریایی ایران در آب های کشور، منطقه و جهان به نحو قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.