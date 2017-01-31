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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۱

در دهه فجر انقلاب اسلامی؛

اولین شناور تحقیقاتی اقیانوس شناسی ایران به بهره برداری می رسد

اولین شناور تحقیقاتی اقیانوس شناسی ایران به بهره برداری می رسد

رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی از افتتاح شناور تحقیقاتی اقیانوس پیمای این پژوهشگاه با نام «کاوشگر خلیج فارس» خبر داد و گفت: این شناور ۱۴ بهمن به آب انداخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ناصر حاجی زاده ذاکر افزود: کاوشگر خلیج فارس با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دکتر سورنا ستاری معاون علمی ‌و فناوری رییس‌جمهور و جمعی از مقامات و مسئولان استانی و کشوری در محل مجتمع کشتی سازی شهید درویشی بندرعباس افتتاح شده است.

وی ادامه داد: این شناور تحقیقاتی پنجشنبه ۱۴ بهمن ۹۵ در دهه مبارک فجر به آب انداخته می شود.

رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس ‌شناسی و علوم جوی درباره آغاز و روند ساخت شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما گفت: این شناور با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پس از امضای طرح کلان ملی بین پژوهشگاه و معاونت برای مطالعه و شناخت خلیج فارس و دریای عمان، انجام تحقیقات دریایی و ورود به پروژه‌های تحقیقاتی دریایی از سال ۱۳۸۸ از سوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: در نهایت عملیات ساخت آن طی موافقت نامه ‌ای بین این معاونت و وزارت علوم از اردیبهشت سال ۱۳۹۰ توسط مجتمع شهید درویشی بندرعباس وابسته به سازمان صنایع دریایی آغاز و پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی به عنوان مجری طرح تعیین شد.

حاجی زاده ذاکر در خصوص مشخصات این شناور گفت: کاوشگر خلیج فارس یک شناور مدرن تحقیقاتی با ۵۰ متر طول، ۱۰ متر عرض و ۱۲ متر ارتفاع، قادر است با آب و سوخت کامل به مدت ۴۵ روز با ظرفیت ۲۷ نفر در آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند اقدام به تحقیقات میدانی کند.

وی همچنین درباره قابلیت ها و توانایی های این شناور اظهار کرد: کاوشگر خلیج فارس مجهز به چهار آزمایشگاه و انواع تجهیزات، امکانات و دستگاه های پیشرفته مطالعات دریایی و اقیانوسی بوده و با شروع به کار آن توانایی های تحقیقاتی دریایی ایران در آب های کشور، منطقه و جهان به نحو قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 3893308
زهرا سیفی

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