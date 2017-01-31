عامل حمله به مسجد «کِبک» طرفدار «دونالد ترامپ» و «مارین لوپن» بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، عامل تیراندازی مسجدی واقع در «کبک» کانادا طرفدار «دونالد ترامپ» و «مارین لوپن» (Marine le Pen) بوده است.

به گزارش ایندیپندنت، «الکساندر بیسونت» (Alexandre Bissonnette) که با تیراندازی در مسجدی در شهر «کبک» کانادا ۶ نفر را به قتل رساند، طرفدار ترامپ و «مارین لوپن» سیاستمدار راست گرای افراطی فرانسه بوده است.

لازم به ذکر است، پلیس کانادا دو روز پیش اعلام کرده بود که عامل تیراندازی به مسجد شهر «کِبک»، به تنهایی و بدون ارتباط با گروه یا سازمان خاصی به این حمله تروریستی دست زده است.

لازم به ذکر است که اقدامات خشونت آمیز علیه مسلمانان در کانادا رو به افزایش است و طی یکسال گذشته چندین مورد از این گونه اقدامات گزارش شده که از آن جمله می توان به تخریب یک مسجد در شهر «مونترال» و یک مرکز اجتماع مسلمانان در شهر «ست- ایل» طی دو عملیات ایجاد حریق عَمدی در ماه دسامبر اشاره کرد.

اما حمله روز یکشنبه به مسجدی در کبک کانادا در حالی صورت گرفت که صدور یک دستور اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به این کشور به اعتراضاتی گسترده در سراسر جهان دامن زده است.