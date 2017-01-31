به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس امروز آزمایش موشک بالستیک توسط ایران را «بسیار نگران کننده» توصیف کرد.

وزیر خارجه انگلیس با تکرار مواضع همیشه خصمانه کشورش در قبال ایران گفت که شورای امنیت سازمان ملل قرار است برای بررسی مسأله «بسیار نگران کننده» آزمایش موشکی ایران تا ساعاتی دیگر تشکیل جلسه دهد.

وی در ادامه بدون ارائه هرگونه دلیل در این باره مدعی شد که چنین اقدامی از سوی ایران با قطعنامه سازمان ملل ناسازگار است!

تلاش های محور غرب به منظور اعمال فشارهای جدید بر ایران به بهانه آزمایش موشکی بالستیک در حالی با فضاسازی رسانه ای آن ها مواجه شده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اتهامات واهی برخی کشورهای معاند ایران در این خصوص اعلام کرد: موشک های آزمایش شده ایران برای حمل کلاهک هسته ای طراحی نشده و لذا ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیست.

گفتنی است یکشنبه گذشته رسانه های خارجی اعلام کردند که ایران یک موشک بالستیک میان بُرد را در نزدیکی شهر سمنان واقع در ۲۲۵ کیلومتری تهران، مورد آزمایش قرار داده است.

مطابق با قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، تحریم های سازمان ملل علیه ایران در راستای عمل به توافق هسته ای (برجام) لغو شود، حال آنکه کشورهای غربی با طرح ادعاهایی نظیر نقض حقوق بشر و آزمایش های موشکی، در صدد کارشکنی هستند.