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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۷

۱۶ پروژه شهرستان بندرخمیر به بهره برداری رسید

۱۶ پروژه شهرستان بندرخمیر به بهره برداری رسید

بندرخمیر - با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بهره برداری از ۱۶ پروژه در شهرستان بندرخمیر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، در اولین روز از ایام الله دهه مبارک فجر ۱۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در شهرستان بندرخمیر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در این خصوص گفت: مهمترین پروژه هایی که امروز به بهره برداری رسید در زمینه های عمران شهری، آسفالت معابر ، آبیاری قطره ای فضای سبز شهری و کارخانه سنگ بود.

بهروز اکرمی افزود: در مجموع ۳۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال در شهرستان بندرخمیر دهه فجر امسال افتتاح می شود.

کد مطلب 3893644

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