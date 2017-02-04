بعد از سینما نوبت هنرهای تجسمی است/ افزایش گالری ها یک اتفاق خوب

گیزلا وارگا سینایی هنرمند نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حرفه گالری داری در ایران و کیفیت فعالیت گالری های امروز بیان کرد: روند رو به رشد تعداد گالری های جدید در ایران یک اتفاق فوق العاده است که البته هنوز نتیجه آن را به خوبی مشاهده نکرده ایم اما افزایش شعبه ها برخی از گالری های تهران به شعبه دوم و سوم نشان دهنده این واقعیت است که چنین کشش و پتانسیلی در حرفه گالری داری وجود دارد که گالری های تهران شعبه های بعدی خود را هم راه اندازی کرده اند.

وی با بیان این که نسل جوان هنرمندانی را داریم که بسیار خوب کار می کنند، ادامه داد: این ها اتفاقاتی است که به نظر من امیدوار کننده است و به نظر من یک پروسه است تا به نتیجه مطلوب برسد.

سینایی تأکید کرد: من معتقدم که بعد از رشد سینمای ایران و معرفی آن در سطح دنیا حالا نوبت به هنرهای تجسمی ایران رسیده است که در دنیا مطرح باشد و اگر چه ممکن است به سرعت سینما رشد نکند و معرفی آن در سطح دنیا شتابان نباشد اما امیدوارم که به زودی شاهد این اتفاقات تازه باشیم.

وی افزود: رشد و گسترش فعالیت گالری های ایران هم نمونه ای از این اتفاقات خوب است که نویدبخش حرکت رو به رشد و رو به جلوی هنرهای تجسمی ایران است و باید برای رسیدن به نقطه مطلوب کمی صبر کنیم.

این بانوی نقاش در پایان اظهار کرد: من این افتخار را دارم که از همان لحظه اول بازگشایی نخستین گالری ها در ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی و دوران جنگ ما، همیشه با آن ها همکاری می کردیم تا رونق پیدا کنند و امروز هم خوشحالم که هر هفته دو سه گالری با ما تماس می گیرند که آثار ما را در گالری خود به نمایش بگذارند و این اتفاق خوبی است.