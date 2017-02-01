تکیه برقدرت و توانایی داخلی ایران را به اقتدار رسانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیتالله سیدمحمد حسینیشاهرودی در دیدار جمعی از ایثارگران استان به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد، ضمن تبریک ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران گفت: چهار دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران میگذرد که این انقلاب حاصل ایثار و از خودگذشتگی ملت به ویژه شهدا و ایثارگران خانواده های آنها است.
وی شهادت را بالاترین پاداش مجاهدان فی سبیل الله ذکر کرد و اظهارداشت: شهادت پایان زندگی نیست و این فکر که شهدا بعد از شهادت میمیرند درست نیست، چراکه براساس آیات قرآن شهدا زنده و نزد خدا روزی میگیرند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان به توطئه ها و دسیسه چینی های دشمنان در طی سی سال گذشته اشاره کرد و افزود: استکبار برای تسلط بر جوامع و کشورهای مختلف هر بار توطئه و برنامهای را روزی در قالب جنگ سخت و امروز هجمههای گسترده نرم را علیه کشور ما در سطوح مختلف پیاده کرده است.
وی به وضعیت کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب و میزان وابستگی این کشور به ابرقدرتهای جهانی اشاره کرد و ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب کوچکترین احتیاجات ما از کشورهای بیگانه وارد می شد و خودمان قدرت تولید نداشتیم حتی ارتشی که باید پشتیبان حکومت و ملت باشد از کشورهای استکبار دستور میگرفت و هیچ ارادهای از خود نداشت.
آیت الله حسینی شاهرودی به توانایی امروز ایران اسلامی در زمینه تولید تجهیزات نظامی و اقتدار در عرصههای داخلی و بینالمللی اشاره و بیان کرد: ایران اسلامی امروز در عرصههای مختلف حرف برای گفتن دارد و دشمنان در همه جای جهان از قدرت ما واهمه دارند و این پیشرفت ها که انگشت استکبار از آن بر دهان مانده و موجب تعجب و شگفتی شده با تکیه بر قدرت و توان داخلی بوده است.
وی عنوان کرد: کشور ما در دوران رژیم شاهنشاهی حتی کوچکترین تجهیزات نظامی را از کشورهای دیگر وارد میکرد و اگر در روابط و پاسخگویی به مطالبات آنها کوچکترین خللی پیش میآمد حاضر به فروختن تسلیحات نظامی به ما نبودند.
نایب رییس دوم کمیسیون سیاسی – اجتماعی مجلس خبرگان اظهارداشت: خداوند متعال در قرآن میفرماید در هر جامعهای باید کسانی باشند که در مقابل دشمنانی که میخواهد عزت، اقتدار، ارزشها و اعتماد آنان را بگیرد بدون هیچ ترس و واهمهای بایستد و حتی خونش را فدا کند که ما در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی نمونههای واقعی آنها را بارها دیدهایم.
وی افزود: ایستادگی ملت ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز در راستای دفاع از ارزشهای اسلام و قرآن و عمل به دستورات خدا موجب شده که بسیاری از دشمنان از قدرت ما بترسند و به این قدرت ایران اعتراف کنند.
آیت الله حسینی شاهرودی بیان اینکه براساس آیات قرآن مسلمانان باید کاری بکنند که دشمنان در هر کجایی از آنها بترسند، گفت: خداوند هم در قبال این ایستادگی به چنین انسانها و ملتهایی قدرتی عنایت میکنند که تمام دشمنان از آنها هراس دارند.
وی یادآورشد: اگر عدهای جلوی این همه ظلم و ستم نمیایستادند و در مقابل شیطان بزرگ قد علم نمیکردند امروز به این جایگاه و اقتدار نمیرسیدیم و زمین را فساد میگرفت.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری قانون کاپیتولاسیون را خاری و ذلت یک کشور خواند و افزود: با قانون کاپیتولاسیون به ملت ایران ذلت و سرشکستگی وارد شد که واقعا غیرقابل باور و تحمل بود تا جاییکه فرد آمریکایی به راحتی به ناموس و جان مردم دست درازی می کرد و کسی جرات ایستادگی در برابر آنان را نداشت.
وی عمل به قرآن را مهمترین هدف امام خمینی(ره) در انقلاب ذکر کرد و افزود: حرکت امام خمینی(ره) و مقابله او با نظام سلطه برای احیای اسلام و عمل به دستورات قرآن موجب شد که همه ملت با جان و دل از دستوراتی که میدادند اطاعت کنند.
آیت الله حسینی شاهرودی با اشاره به هجمههای گسترده استکبار علیه ایران، گفت: تهدیداتی که رئیس جمهور جدید آمریکا برای تحریم ملت ایران اعلام کرده برای ملت ما پذیرفته شده است زیرا این ملت همواره ثابت کردهاند که از این تهدیدات به نحو احسن استفاده کرده و از آن بعنوان فرصتی برای پیشرفت بیشتر استفاده میکنند.
وی عنوان کرد: امروز برخی از کشورهایی که در دوران جنگ تحمیلی در حیاط خلوت آمریکا قدم می زدند، میگویند با سلاح ایرانی حاضریم در برابر آمریکا بایستیم همانگونه که ملت ایران به رهبری امام شاخ آمریکا را شکستند و استکبار را به زمین زدند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه امروز جنگ، جنگ تمدن است، گفت: استکبار به صورت جدی به عرصه جنگ تمدن ها ورود کرده و با ایجاد جنگ در برخی کشورها و خلق گروههای تکفیری و داعش و غیره جنگ تمدن ها را در ممالک اسلامی دنبال کرده است.
وی بیان کرد: همه کشورهای استکباری بداند همانگونه که در جنگ با کشورها و مناطق به جایی نرسیدند این روش درگیرکردن مسلمانان از درون به وسیله داعش و غیره هم زمانش به پایان میرسد و نمیتواند به جایی برسد.
آیت الله حسینی شاهرودی شهادت را زیباترین جلوه تسلیم در مقابل محبوب عنوان کرد و گفت: کسانی که در راه خدا با جهاد به شهادت میرسند هیچ وقت شکست ندارند و خداوند برایشان اجر عظیم در نظر گرفته است زیرا جانشان را با خدا معامله کرده و بهترین اجر و پاداش را میگیرد.
وی به هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران اشاره کرد و افزود: ملت ایران با دست خالی در کشوری که نهال انقلابش هنوز نوپا بود در مقابله با صدامی که از سوی کشورهای جهان حمایت میشد به پیروزی رسید و اوج اراده و اقتدار الهی به دشمنان اسلام نشان داده شد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: به گفته رهبر معظم انقلاب شهدا مظهر قدرت جمهوری اسلامی هستند و اقتدار امروز کشور ما حاصل خون پاک شهیدان است هر کس در خدمت خانواده شهدا باشد نشانه عقل و اگر خلاف این عمل کند نشان از وابستگی به شیطان و انحراف از مسیر واقعی دارد
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