حجت الاسلام فتاحی: سلاح ملت ایران «الله اکبر» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن فتاحی شامگاه یکشنبه در تجمع مردم ولایتمدار رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای مدافع حرم و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: قیام لله که امام خمینی (ره) اولین بار در سال ۱۳۲۳ در بیانیه سیاسی خود آغاز کرد، همان مسیری است که پیامبران الهی را به مقام خلّت و پیروزی بر دشمنان رساند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند در قرآن می‌فرماید قیام کنید در راه خدا، سپس به تفکر بنشینید؛ همین قیام ملت ایران است که کار استکبار جهانی را به خاک ذلت کشانده و روز به روز این ذلت را بیشتر می‌کند.

مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه دشمنان به خیال خود در اوج تکنولوژی و قدرت نظامی بودند، تصریح کرد: آنها مردم ایران را نشناخته بودند؛ مردمی که با تاریخ هزاران ساله و پذیرش اسلام، عزت و کرامت یافته‌اند و با سلاح «الله اکبر» در راه خدا قیام کرده‌اند.

فتاحی با اشاره به حضور ابرقدرت‌های شرق و غرب در ایران قبل از انقلاب خاطرنشان کرد: قیام مردمی در سال ۱۳۵۷ دست دو ابرقدرت شوروی و آمریکا را برای همیشه از این مملکت کوتاه کرد و آنها هرگز نخواهند توانست بر این کشور حکومت کنند.

وی با تأکید بر نقش خون شهدا در بیداری ملت ایران گفت: دشمنان با شبکه‌های خارجی و فضای مجازی تلاش کردند مردم را دچار شبهه کنند اما نمی‌دانستند که خون شهداست که مردم را بیدار می‌کند؛ همانطور که امام رحمت‌الله علیه فرمود: «بکشید ما را، مردم ما بیدارتر می‌شوند.»

مسئول امور مبلغین گیلان در پایان با اشاره به شکست‌های متوالی آمریکا در منطقه اظهار کرد: ما به آمریکا و اسرائیل و ترامپ قمارباز می‌گوییم همانطور که تاکنون سربازان و تجهیزات پیشرفته شما را تار و مار کردیم، اگر به این جنگ ادامه دهید، نتیجه چیزی جز ذلت بیشتر برای شما نخواهد بود. ملت ایران جز در برابر خدا سر خم نمی‌کند و این پرچم توحید را به دست صاحب اصلی‌اش حضرت مهدی (عج) خواهد رساند.