فاز نخست مستندنگاری و کاوش قلعه گلی محمد آباد قمرود آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کاظم عرب با اعلام این خبر گفت: در این برنامه تلاش می‌شود تا پتانسیل‌های محل برای خدمات دهی به گردشگران فضاهای تاریخی و اکوتوریسم در حواشی دریاچه نمک مورد بررسی قرار گیرد.

او با اشاره به تعیین عرصه تاریخی قلعه و تحدید حدود آن با حفر گمانه‌های باستان شناختی، گام بعدی را اخذ سند مالکیت توسط اداره کل میراث فرهنگی استان قم اعلام کرد و گفت: یکی دیگر از اهداف این برنامه تهیه نقشه های توپوگرافی و شبکه بندی لازم از محوطه است تا براساس آن کاوش باستان شناختی آتی براساس سیستمی مشخص به انجام رسد.

به گفته او، قلعه گلی محمد آباد قمرود از نوع قلعه‌هایی است که در کنار شاهراه مواصلاتی ساخته شده است و نه تنها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی از دوران تاریخی منطقه تا اواسط دوران اسلامی در اختیار باستان شناسان قرار دهد، بلکه قابلیت تبدیل به منطقه گردشگری و اکوتوریسم را داراست.

او با اشاره به این نکته که قلعه کاروانسرای گلی محمدآباد در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است افزود: پیش‌تر و در کاوش‌های باستان شناسی منطقه قمرود واقع در شمال شرقی قم حدود ۱۳۰ اثر مربوط به دوران‌های مختلف تاریخی به ویژه دوره اشکانی، ساسانی شناسایی شده است، یکی از شاخص‌ترین این آثار قلعه گلی محمدآباد قمرود است که در موقعیت استراتژیکی قرار گرفته و تا عصر صفوی همچنان مورد استفاده بوده است.

عرب افزود: موقعیت قلعه در حاشیه کویر به گونه ای بوده که کاروانیان علاوه بر استفاده در مسیر شمال به جنوب در مسیر شرق به غرب(شاهراه خراسان بزرگ) نیز از آن استفاده می کردند.

عرب همچنین گفت: تا سال ۱۲۶۴ قمری مسیر اصلی قم به ری از شرق دریاچه حوض سلطان بوده و تردد از این مسیر انجام شده و پس از تغییر راه به غرب دریاچه (راه کنونی) که به دستور علی اصغر خان اتابک صدر اعظم ناصرالدین شاه صورت پذیرفت این مسیر به تدریج متروک شد.

مجوز انجام فاز نخست مستند نگاری، ساماندهی و کاوش قلعه گلی محمد آباد قمرود توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است