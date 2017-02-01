روند مسدود کردن چاه های غیرمجاز کند است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه به گفته کارشناسان قانون خرید تضمینی در حال حاضر کارایی گذشته را ندارد و دولت باید قوانین جدید را در این زمینه جایگزین کند، اظهار داشت: باید به آن چیزی که قانون است، احترام بگذاریم و آن را اجرا کنیم. قطعا درست است که برای هر کار می توان راهکار بسیار بهتری ارائه کرد، اما این راهکار در مرحله نخست باید پیدا، بررسی و تست شود تا بتوانیم آن را جایگزین کنیم، که در حال حاضر نیز چنین راهکاری پیدا نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تولید کالاهای اساسی نیز با بیان اینکه در زمینه کالاهای اساسی بازار موردی بسیار تعیین‌کننده است، افزود: حدود چهار میلیارد دلار در بحث واردات روغن و کنجاله جابجا می شود و قدرت زیادی در این زمینه وجود دارد، بنابراین بسیار سخت است که ما بتوانیم بر این قدرت نامرئی توان شنا کردن پیدا کنیم. این یک واقعیت است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وظیفه ما تنظیم بازار، عرضه مناسبت و کافی و به موقع کالاها در حد قیمت های عمده است، اضافه کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون تن شکر در کشور موجود است در حالی که ما در ماه به حدود ۱۸۰ هزار تن از این محصول نیاز داریم، بنابراین ما به اندازه نیاز حدود ۶ ماه کشور شکر داریم.

کشاورز با اشاره به اینکه قیمت مصوب هر کیلو شکر ۲۵۲۰ تومان است، ادامه داد: در حال حاضر هر کس که نیاز به این کالا دارد می تواند درخواست دهد و شکر با قیمت ۲۵۲۰ تومان در بورس قابل عرضه است. اگر یک مغازه دار این کالا را گران می دهد، چرا ما باید پاسخگو باشیم؟

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به اینکه ما با انباشت برنج در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: امسال بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شده حال اینکه وضعیت قیمت و عرضه در بازار خرده فروشی به این شکل است و دولت تصمیم می گیرد که تعرفه واردات را کاهش دهد. امیدوار هستیم با این اتفاق قیمت برنج دو هزار تومان ارزان شود اگر کسانی که اظهار کمبود می کنند، راست بگویند.

وی ادامه داد: امیدواریم دستگاه های به مسئله کنترل قیمت مخصوصا در زمینه کالاهای اساسی توجه بیشتری کنند.

سرعت مسدود کردن چاههای غیرمجاز کم است

معاون وزیر جهاد کشاورزی در اظهار نظری جداگانه درباره بحث آب بخش کشاورزی نیز اظهار داشت: قانون توزیع عادلانه آب که سال ۶۱ به تصویب رسیده و می گوید آب باید به صورت حجمی تحویل کشاورزان داده شود، هنوز اجرا نشده است و ما باید همگی به دولت فشار بیاوریم که آن را اجرا کنند.

کشاورز با تاکید بر اینکه حدود ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، اضافه کرد: پس چرا کشاورزان را در این حوزه متهم می کنند. ۳۴ سال است که قانون موجود در این زمینه اجرا نشده ضمن اینکه سرعت انسداد چاه های غیرمجاز بسیار پایین است از بیش از ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز ۳۰ هزار مورد بیشتر بسته نشده است.

وی تصریح کرد: با این وجود ما انتظار داریم کسی که با اجازه اقدام به حفر چاه، اخذ وام، ایجاد باغ و تولید کرده، مصرف آب را کاهش دهد و سرزده می رویم و میزان آب این تولیدکنندگان را نصف می کنیم.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقدام اخیر دولت در زمینه کاهش تعرفه واردات هشت محصول اساسی گفت: اگر واردات در فصل عرضه تولیدات داخلی توسط کشاورزان، انجام شود برای تولیدات داخلی خسارت زا است و مشکلاتی را فراهم می کند، اما اگر خارج از فصل عرضه به صورت کنترل شده این کار انجام شود، مشکلی برای تولید ایجاد نمی کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: میزان واردات نباید بیشتر از تقاضا باشد و این کار حتما باید کنترل شده انجام گیرد.

کشاورز در ادامه این نشست اظهار داشت: برنامه های جامع برای تولید هشت محصول اساسی تهیه شده و تولیدات کشاورزی با اصل مدیریت تقاضای آب انجام خواهد شد. ضمن اینکه طی سه سال اخیر بهره وری آب با اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی، ۲۰درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در برنامه تولیدات زراعی توسعه سطح زیر کشت نداریم اضافه کرد: در برخی محصولات سطح زیر کشت کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال طی سه سال آینده سطح زیر کشت گندم آبی به یک میلیون و ۹۰۰هزار هکتار با عملکرد بین ۵ تا ۵.۵ تن در هر هکتار خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به اینکه طی یک تا یکسال و نیم آینده نسخه عملیاتی الگوی کشت محصولات زراعی آماده خواهد شد اظهار داشت: در ارومیه ما می توانیم ۴۰ درصد آب کشاورزی را به خاطر نجات دریاچه کاهش دهیم چرا که دریاچه در حال حاضر از همه چیز در این منطقه مهمتر است. ضمن این که در این منطقه با افزایش عملکرد و بهره وری می‌توان میزان تولیدات را ۲۵درصد افزایش داد.

صرفه جویی ۲۲۰میلیون یورویی در واردات شکر

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در اظهار نظری جداگانه با بیان اینکه عملکرد چغندر قند ظرف سه سال اخیر از ۴۲ تن به ۵۵ تن درهر هکتار رسیده است گفت: تولید یک میلیون و ۶۵۰هزار تن شکر با احتساب قیمت جهانی این محصول، ۲۲۰میلیون یورو برای کشور صرفه جویی ارزی داشته است.

کشاورز همچنین با بیان اینکه ظرف سه سال اخیر نیاز واردات به کود برای عناصر اصلی به صفر رسیده است، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی موافق خرید تضمینی گندم بر مبنای کیفیت این محصول است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، تولید برنج در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: امسال دو میلیون و ۲۰۰هزار تن شلتوک برنج در کشور تولید شد.

کشاورز با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد بذر محصولا ت کشاورزی در داخل کشور تولید می شود ادامه داد: روند واگذاری اختیارات دولتی در تولید بذر به بخش خصوصی حداقل تا پنج سال آینده ادامه پیدا می کند.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی از سال ۹۲ تا سال ۹۴ بیش از ۴هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مکانیزاسیون پرداخت شده و ۶۰هزار دستگاه تراکتور و بیش از یک هزار و ۶۰۰ دستگاه کمباین وارد اراضی کشاورزی کشور شده است.