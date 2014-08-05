وضعیت موجود کشاورزی مطلوب نیست/ تاکید بر افزایش عملکرد دانه های روغنی

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی سالانه تحقیقات دانه های روغنی (کلزا و گلرنگ) پیش از ظهر امروز با حضور عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، امیر حسین شیرانی راد رئیس بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه اصلاح و جمعی از محققات و عوامل اجرایی در محل سالن های این موسسه تحقیقاتی برگزار شد.

عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه به تشریح وضعیت موجود در بخش کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه وضعیت بخش کشاورزی مطلوب نیست و به لحاظ فنی حجم واردات در این بخش بالا است.

وی ادامه داد: وابستگی غذایی کشور به واردات بیش از 40 درصد است و طبق آماری که چند مرکز تحقیقاتی کشور انجام داده اند 55 تا 57 درصد نیاز کشاورزی در داخل کشور تامین می شود.

کشاورز با تاکیدر بر اینکه شاخص عملکرد یکی از شاخص های مهم در اقتصادی بودن تولید به شمار می رود، گفت: متاسفانه این عملکرد به غیر از محصول چغندر و تا حدودی محصل ذرت در بقیه محصولات با کاهش مواجه بوده است .

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در کلیه برنامه ریزی های دولت از جمله بخش کشاورزی وجود دارد و شاخص ترین بخش های آن درون زا بودن اقتصاد، کاهش وابستگی، رونق اقتصادی و پایداری در تولید است که امید می رود با برنامه های جامعه و کاربردی محقق شود.

وی گفت: در اجرای سیاست های محصولات بخش کشاورزی باید بر اساس توان کشور، پایداری محصول، کاهش تقاضای آب به غیر از مناطق خاص، و .... تولید شوند.

دانه های روغنی تنها بخش دارای پیشنهاد توسعه ای

کشاورز تصریح کرد: متاسفانه در سال های گذشته نگرانی از کاهش تولید گندم موجب شد تا دیگر دانه های روغنی به فراموشی سپرده شوند به طوری که این نگرانی از رقابت کلزا با گندم نه تنها موجب حذف این دانه مهم روغنی شد بلکه موجب شد تا گندم نیز سقوط کند.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: سیاست در دانه های روغنی به عنوان تضمین کننده دیگر محصولات کشاورزی مبنی بر افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها است.

وی در پایان خطاب به محققان با بیان اینکه برای برون رفت از وضعیت موجود باید اراده ای قوی و تلاشی مضاعف همراه با پشتکار داشت، تاکید کرد: اگر مشکل دانه های روغنی رفع شود در دیگر بخش های مشکلی نخواهیم داشت زیرا بخش دانه های روغنی تنها بخشی است که دارای پیشنهاد توسعه ای است.

معرفی ارقام جدید باید سرعت داشته باشد

رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر هم بر اهمیت دانه های روغنی تاکید کرد و گفت: با توجه به وابستگی های موجود در این زمینه در تلاش هستیم برنامه هایی برای خود اتکایی تدوین و در دستور کار قرار دهیم.

گودرز نجفیان ادامه داد: متاسفانه از سال 81 تا سال 91 تنها دو رقم جدید کلزا در کشور معرفی شد در حالی که با وجود ظرفیت ها این تعداد باید رقم شاخص تری را نشان می داد.

رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اظهار داشت: امسال سه رقم جدید معرفی خواهد شد و امید می رود این ارقام نقش موثر و بسزایی در کاهش وابستگی در این حوزه داشته باشند.

نجفیان افزود: وضعیت در بذر گلرنگ مناسب تر است و خوشبختانه تا سال 91 چهار رقم جدید در این حوزه معرفی شده است.

وی با بیان اینکه کلزا از منابع اصلی تولید دانه های روغنی است تصریح کرد: در معرفی ارقام در این دو بخش باید سرعت بیشتری وجود داشته باشد و باید تلاش کنیم در با معرفی ارقام جدید پاسخگوی چالش های تولید باشیم.