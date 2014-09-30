افتتاح نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی/ بحران آب چالش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر در امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه ها با هدف آشنایی کشاورزان از آخرین دستاوردهای تولید داخلی و تکنولوژی های روز جهان است تا با توجه به شرایط آب و هوایی و خشکسالی های موجود با استفاده از تکنولوژی های نوین دنیا بتوان برای تولید محصولات بیشتر بهره برد.

بحران آب مهم ترین چالش بخش کشاورزی است

عباس کشاورز افزود: بخش کشاورزی با چند چالش جدی مواجه است که مهم ترین آن چالش و بحران آب است.

وی تصریح کرد: از مهم ترین روش های مقابله با بحران آب در کشاورزی انجام کشاورزی حفاظتی است و کشاورزی حفاظتی یعنی این که ما بتوانیم با کمک کارشناسان، ماده آلی خاک را حفظ کنیم و کاهش عملکرد هم نداشته باشیم.

کشاورز در ادامه بالا بودن هزینه های تمام شده برای کشاورزی و تولید را از دیگر چالش های این بخش نام برد و گفت: ما در این خصوص در مقابل مصرف کننده پاسخ منطقی نداریم و افزایش هزینه تولید محصولات امکان مصرف را از مصرف کننده می گیرد.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی در بخش سم، کود و ارائه خدمات به کشاوز بسیار می تواند به ما کمک کند و رویکرددولت هم در مقابل بخش خصوصی نباید رویکرد رقیب باشد.

وی بیان کرد: سال گذشته سرما به محصولات کشاورزی خسارات زیادی وارد کرد ولی برخی کشاورزان با استفاده از کشاورزی حفاظتی و اصول صحیح کشت توانستند تا سطح 10 تن گندم کشت کنند.

کشاورز افزود: انتظار ما از بخش خصوصی این است که از تکنولوژی کشاورزی، دفاع کند و مصرف کننده را قانع کند که این کالا و ماشین آلات دارای مزیت است و برای این کار باید ترویج انجام شود.

رویکرد افزایش تولیدات کشاورزی مستلزم مشارکت بخش خصوصی است

معاون وزیر در امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی افزود: رویکرد افزایش تولیدات کشاورزی و پایداری تولید مستلزم مشارکت بخش خصوصی است .

وی تصریح کرد: دیگاه ما به بخش خصوصی وسیع است و بخش خصوصی شرکاری خارجی خوبی می تواند پیدا کند و تکنولوژی را به مصرف کننده منتقل کند.

کشاورزی نیاز به نسخه های منطقه ای و محلی دارد

کشاورز بیان کرد: برای درمان درد کشاورزی امروز نسخه های عمومی کارساز نیست بلکه نسخه های موردی و منطقه ای نیاز است که باید برای هر استان و هر منطقه متناسب با آن تجویز شود.

وی با بیان اینکه نگاه ما به بخش خصوصی تنها سیاست فروش کالا نیست ، گفت: ما با نگاه ارائه خدمات در مزرعه و آشنا کردن کشاورز با تجهیزات و ماشین آلات و رفع مشکلات به بخش خصوصی نگاه می کنیم.