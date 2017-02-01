شبنم هوا عامل قطع برق/۱۳ هزار ترانسفورماتور نیاز به شست وشو دارد

علیرضا شکرخدایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اطلاعیه های قبلی و مصاحبه مدیرعامل شرکت با صدا و سیمای خوزستان، اعلام کردیم که شبکه ها نیازمند شستشو بوده و باید از ساعت یک و ۳۰ دقیقه تا پنج صبح برق مناطق را قطع و کار شستشو را انجام دهیم.

وی افزود: شب گذشته واحد خبر اعلام بارندگی برای امروز را داشت که خوشحال شدیم و تصور بر شستشوی ریزگردهای نشسته بر تأسیسات با این باران شسته می شود.

رئیس روابط عمومی شرکت توزیع برق اهواز تصریح کرد: امروز صبح با شبنم ایجاد شده در آب و هوای اهواز به تبع مدارهای خروجی برق اهواز نیز تحت تاثیر قرار گرفته و ایستگاه های برق را دچار مشکل کرد. البته دو ایستگاه برق منطقه ای خیلی سریع وارد مدار شد ولی سایر آنهعا با مشکل روبرو بودند.

شکرخدایی بیان کرد: ۱۳ هزار ترانسفورماتور برق در اهواز داریم که نیاز به شست و شو دارند.

وی در ارتباط با قطعی برق امروز اهواز گفت: تا ساعت هفت و نیم صبح بین ۸۰ تا ۹۰ درصد مدارهایی که از مدار خارج شدند را وارد مدار کردیم و تا ساعت هشت نیز تمامی مدارها وارد جریان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مدارس تایم صبح اهواز به دلیل قطعی برق تعطیل اعلام شد و برخی از مناطق مانند گلستان تا ساعت ۱۱ نیز بدون برق بودند.