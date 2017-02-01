فیلم/ جدیدترین تیزر «یادم تو رو فراموش»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «یادم تو رو فراموش» در بخش چشم انداز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

سانس های نمایش «یادم تو رو فراموش» در سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر به شرح ذیل است:

چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه پردیس زندگی ساعت ۱۵، پردیس کوروش ساعت ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه سینما جوان ساعت ۱۹:۳۰، پردیس تماشا ساعت ۲۲، کوروش ۱۸:۳۰، پیروزی ۱۵، جمعه ۱۵ بهمن ماه پردیس کیان ۱۹:۳۰، فرهنگ ۲۲:۳۰، موزه سینما ساعت ۲۳، شنبه ۱۶ بهمن ماه پردیس آزادی ۱۷:۳۰، پردیس ملت ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۸ بهمن ماه پردیس چهارسو ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۹ بهمن ماه پردیس آزادی ۲۱:۳۰، سینما استقلال ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه پردیس آزادی ۱۵:۳۰.

این فیلم براساس پرونده شهلا جاهد که در سال ۱۳۸۹ به جرم قتل همسر ناصر محمدخانی فوتبالیست اعدام شد، ساخته شده است.

در این فیلم بازیگرانی چون حسین یاری، آزاده مهدیزاده، میترا حجار، ماه چهره خلیلی، مازیار فلاحی، خشایار راد و بیتا عطشانی حضور دارند.

میترا حجار در نقش شهلا جاهد و حسین یاری در نقش ناصر محمدخانی در «یادم تورو فراموش» بازی کرده اند.

در خلاصه داستان «یادم تورو فراموش» آمده است: دامون مربی بر کنار شده یکی از باشگاه های پرطرفدار با دختری که سال ها پیش با او ارتباط داشته روبرو می شود.