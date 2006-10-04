پيم وربيك جوانگرايي مي كند/ كره جنوبي با تيم دوم خود مقابل ايران به ميدان مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر كره جنوبي سه روز پس از برگزاري ديدار دوستانه برابر غنا كه روز 8 اكتبر برگزار مي شود، در چارچوب رقابت هاي مقدماتي جام ملت هاي آسيا به مصاف تيم فوتبال سوريه خواهد رفت. در فهرست نفراتي كه قرار است براي اين دو ديدار به ميدان بروند ، 16 بازيكن از 30 بازيكن كره زير 23 سال سن دارند.

پيم وربيك سرمربي كره جنوبي در بازي با تايوان كه در ماه اوت برگزار شد نفرات جوان خود را در فهرست ذخيره ها قرار داد . در ماه گذشته در ديدار با تيم هاي ايران و تايوان نفرات غير اصلي خود را به ميدان فرستاد و قصد دارد در ديدار برگشت مقابل ايران نيز با نفراتي جوان به تهران سفر كند. در واقع اين مربي براي بازي هاي حساس و سرنوشت ساز به دنبال تيمي پايدارتر و نفرات باتجربه است. وربيك گفت:" پيروزي مهم تر از جوانگرايي است."

اما اين بار شايد قضيه متفاوت باشد. وربيك پيش از اينكه اسامي تيم ملي كره را براي بازي هاي آسيايي اعلام كند اتحاديه فوتبال كشوركره جلسه اي را با او برگزار كرد. در اين جلسه، كادر فني و اعضاي كميته فني تيم هم حضور داشتند. موضوع اصلي اين جلسه "تغييرنسل بازيكنان كره جنوبي" بود. چوي گيونگ - سيك يكي از اعضاي كميته فني اظهار داشت:" اعضاي كميته فني ناراحت شدند وقتي مربيان قبلي نتوانستند بازيكنان جوان تر را به استخدام تيم خود درآورند. وربيك قبول كرده تيم حال حاضر ما با بازيكنان مسني كه دراختيار دارد نمي تواند درجام جهاني 2010 به ميدان برود. "



لي وون جائه پيش از اين از تيم ملي كره كنار مانده و ممكن است بازيكنان جواني همچون كيم يئونگ - چئول، كيم سانگ سيك و لي يئونگ پيو جايگزين بازيكنان مسن كره شوند.

چوي تاكيد كرد بازيكناني كه قرار است دررقابت هاي جام ملت هاي آسيا به ميدان بروند در بازي با تيم ملي غنا انتخاب مي شوند. او تصريح كرد: اين يك موقعيت خوب براي بازيكنان جوان ترخواهد بود تا توانايي هاي خود را به معرض نمايش بگذارند . البته همه آنها نمي توانند در اين ديدار به ميدان بروند. كيم چي وو(23 ساله از جئونبوك) و اوه جانگ اون(21 ساله از دائگو) براي اين ديدار در نظر گرفته شده اند. نخستين هدف اين است كه تيم جوان خود را راهي بازي هاي آسيايي دوحه 2006 قطر كنيم.

چوي جين هان مربي سابق كره گفت: ما به اندازه كافي زمان در اختيار نداريم تا با حضور بازيكناني كه در كي- ليگ (ليگ حرفه اي كره) حاضر هستند تيم خود را براي بازي هاي آسيايي آماده كنيم. ضمن اينكه اين فرصت خوبي است تا تيم خود را براي رقابت هاي المپيك پكن 2008 شناسايي كنيم.