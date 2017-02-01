عبور استقلال از روی ماشین در زمین لغزنده/ صعود به بهترین جایگاه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابت های فوتبال لیگ برتر عصر امروز چهارشنبه با دیدار تیم های ماشین سازی و استقلال در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز شد که این بازی در پایان با برتری ۳ بر صفر شاگردان علیرضا منصوریان به پایان رسید.

علی قربانی(۴۳)، مجتبی حقدوست(۷۷) و امید نورافکن (۹۳) برای استقلال گل زدند.

نیمه اول این دیدار که در هوایی سرد و زمین برفی با توپ سفید رنگ برگزار شد و به واسطه شرایط بد جوی دو تیم موقعیت های زیادی را خلق نکردند و شاگردان منصوریان در معدود موقعیت های خود توانستند به گل برتری دست پیدا کنند.

شروع نیمه دوم با تهیه توپ قرمز رنگ از سوی مسئولان برگزاری همراه بود اما در کیفیت بازی دو تیم تغییری ایجاد نشد و همان روند نیمه اول بر بازی حاکم بود. با این حال استقلالی ها از موقعیت های کم خود بهتر استفاده را کردند و توانستند گل دوم را هم به ثمر برسانند و در ثانیه های پایانی گل سوم را هم وارد دروازه حریف قعرنشین کردند تا با خیالی راحت به مصاف السد بروند.

استقلال با این پیروزی ۳۴ امتیازی شد و موقتا و قبل از برگزاری سایر دیدارهای هفته بیستم به رده سوم صعود کرد. این بهترین جایگاه استقلال در شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر تا این هفته است.

تیم فوتبال ماشین سازی هم که فرهاد کاظمی را از چند هفته پیش به عنوان سرمربی انتخاب کرده بود با ۱۰ امتیاز همچنان در قعر جدول رده بندی قرار دارد و گزینه اصلی سقوط به لیگ دسته اول است.

برنامه ادامه رقابت های هفته بیستم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه، ۱۴ بهمن‌ماه ۹۵

* پیکان تهران - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۵، ورزشگاه شهدای شهر قدس

- داور: رضا کرمانشاهی، کمک‌ها: سجاد طوری و حسن ظهیری، داور چهارم: علی صفایی - ناظر: خداداد افشاریان

* استقلال خوزستان – پدیده خراسان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه غدیراهواز

- داور: حمید حاج‌ملک، کمک‌ها: تورج عیوض محمدی و حمید غمزه، داور چهارم: رضا عادل - ناظر: علی خسروی

* ذوب‌آهن اصفهان – صبای قم، ساعت ۱۷، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

- داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: علیرضا ایلدروم و علی‌اکبر عظیم‌پور، داور چهارم: کوپال ناظمی - ناظر: حسین عسگری

* سایپا - فولاد خوزستان، ساعت ۱۵، ورزشگاه پاس قوامین تهران

- داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: سعید علی‌نژادیان و حسین طالقانی، داور چهارم: محمدحسین ترابیان - ناظر: فریدون اصفهانیان

جمعه، ۱۵ بهمن‌ماه ۹۵

* سیاه‌جامگان مشهد - گسترش فولاد تبریز، ساعت ۱۵، ورزشگاه ثامن مشهد

داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و مهدی عالیقدر، داور چهارم: پیروز سیف‌الله‌پور - ناظر: مسعود مرادی

* صنعت نفت آبادان - نفت تهران، ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه تختی آبادان

داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: علی میرزابیگی و محسن سلطانی، داور چهارم: محمدجواد رحیم‌زاده - ناظر: محمود رفیعی

یکشنبه، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۵

* پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی

داور: بیژن حیدری، کمک‌ها: رضا سخندان و آرمان اسعدی، داور چهارم: سیدرضا مهدوی - ناظر: هدایت ممبینی