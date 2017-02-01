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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۱

دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو دستور سیاست مهاجرتی جدید ترامپ شد

دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو دستور سیاست مهاجرتی جدید ترامپ شد

دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو دستور اجرایی ترامپ درباره محدودیت های اعمالی برای سفر اتباع ۷ کشور مسلمان به این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار لغو دستور اجرایی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور جدید آمریکا درباره منع سفر اتباع ۷ کشور مسلمان به آمریکا شد. 

گوترش امروز اعلام کرد که کشورها علیرغم حق خود برای جلوگیری از نفوذ نهادهای تروریستی، نمی توانند سیاست‌ های مرزی شان را بر اساس مذهب، قومیت یا ملیت به صورت تبعیض آمیزی به انجام برسانند.

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا چند روز پیش با صدور یک دستور اجرایئ تدابیر سختگیرانه ای را برای مهاجرت اتباع ۷ کشور به آمریکا به اجرا درآورده بود.

کد مطلب 3894741

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