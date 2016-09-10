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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۲:۴۵

ابراز پشیمانی هیلاری کلینتون از اظهارات تند خود علیه حامیان ترامپ

ابراز پشیمانی هیلاری کلینتون از اظهارات تند خود علیه حامیان ترامپ

هیلاری کلینتون از اظهارات تند خود علیه حامیان دونالد ترامپ ابراز تأسف و پشیمانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن،‌ «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه از اظهارات تند خود علیه حامیان ترامپ ابراز پشیمانی کرد.

گفتنی است که هیلاری کلینتون در مراسم جمع آوری کمک مالی برای ستاد انتخاباتی خود با «نفرت انگیز» خواندن نیمی از حامیان دونالد ترامپ،‌ آنها را افرادی نژادپرست،‌ زن ستیز، بیگانه هراس و اسلام هراس دانست. 

وی ضمن انتقاد از سخنان توهین آمیز،‌ نفرت انگیز و پلید دونالد ترامپ گفته بود که نیمی از حامیان وی «اصلاح ناپذیر» و «غیر آمریکایی» هستند.

اما اندکی بعد هیلاری کلینتون با انتشار بیانیه ای اظهار داشت: «از گفتن اینکه نیمی از حامیان ترامپ نفرت انگیز هستند،‌ متأسف هستم.. این سخنی اشتباه بود».

«مایک پنس» دستیار انتخاباتی ترامپ نیز با انتقاد شدید از این اظهارات کلینتون خطاب به وی گفت که «حامیان ترامپ آمریکایی هستند و مستحق احترام».

کد مطلب 3766451

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