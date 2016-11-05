هیلاری دست به دامن خوانندگان شد / ترامپ: نیازی به گیتار ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، با آغاز مجدد تحقیقات توسط اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اِف بی آی) و تنزل آرای «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وی با سفر به ایالت های کلیدی در تلاش است تا با توسل به هنرمندان و خوانندگان معروف به کسب آرای از دست رفته خود در برابر «دونالد ترامپ» رقیب جمهوریخواهش دست یابد.

این در حالیست که بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواهان در انتخابات روز هشتم نوامبر سال جاری اعلام کرده است که نیازی به کسب آراء از طریق هنرمندان نداشته و این کار را با اتکاء به شهرت خود به انجام خواهد رساند.

«دونالد ترامپ» در این باره اعلام کرد: من خودم یکه و تنها به میدان می آیم. خودم؛ نه گیتار و نه پیانو.

در برابر، تلاش هیلاری در این عرصه به گونه ایست که ستاد تبلیغات وی میزبان مجموعه ای از کنسرت های رایگان و مهیج به ویژه برای جلب نظر اقلیت ها بوده است. در این راستا، در روزهای اخیر این نامزد دموکرات با حضور در کنسرت یکی از خواننده های آمریکایی در فلوریدا، آن را به مکانی برای تشویق آمریکایی ها برای رأی دادن به خود تبدیل کرد.

لازم به ذکر است، در حالی که تنها سه روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرصت باقی است، ترامپ با پرونده فساد اخلاقی و کلینتون با تحقیق و تفحص اف بی ای مواجه هستند.