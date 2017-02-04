انتقاد کارگردان «دریاچه ماهی» از «هفت»/ نقد با تخریب فاصله دارد

مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی «دریاچه ماهی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه منتقدان حاضر در برنامه «هفت» انتقادهای محترمانه و مودبانه ای نسبت به فیلم ها ندارند، گفت: ادبیات منتقدان باید به قدری فرهیخته و محترمانه باشد که فیلمسازان و نویسندگان احساس کنند منتقدان یک پله از آنها بالاتر هستند که آثار آنها را نقد می کنند.

وی ادامه داد: من در مصاحبه های قبلی خود هم تاکید کرده بودم که هیچ ادعایی درباره اینکه یک شاهکار سینمایی ساخته ام، ندارم و یا نگفته ام که به دنبال ایجاد یک اتفاق بزرگ در سینمای ایران بودم. ممکن است که فیلم من مانند همه فیلم های سینمایی که تا امروز در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده است متوسط به پایین باشد اما حداقل نسبت به فیلم هایی که تا امروز در جشنواره دیده ام از کپی کاری دور بوده و میزانسن های آن برای خودم بوده است. این فیلم داستان بسیار صادقانه دارد و بدون شوآف جلو رفته است.

این کارگردان فیلم اول بیان کرد: چرا دوستانی که در برنامه هفت صحبت می کنند در مورد فیلمی که در سینماهای مردمی جشنواره هنوز اکران دارد و نمایش آن در شهرستان‌ها شروع نشده است با لحن بسیار بدی صحبت می کنند. فکر می کنم احترام میان منتقدان و سینماگران باید دو طرفه باشد. زمانی که می بینم دو تن از منتقدان سرشناس سینمای ایران این گونه نامحترم هستند به من بر می خورد و از خودم می پرسم که در کجای تعریف نقد حرفه‌ای آمده است که باید به فیلمساز توهین کرد.

دوستی در پایان با اشاره به اینکه اگر منتقدی فیلم مرا دوست ندارد مشکلی نیست اما نباید در مورد شخصیت کارگردانی من اینگونه اظهارنظر کند، گفت: فکر می کنم باید برای برنامه «هفت» و نوع انتقادهایی که می‌کند، فکری شود تا ادبیات فاخرتر و حرفه‌ای تری انتخاب کنند.