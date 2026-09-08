به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی «هنروتجربه»، فیلم سینمایی «برسد به دست مالدینی» به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی علمی نیا روایتگر داستان دختری است که برای تحقق آخرین آرزوی برادرش، مسیری دشوار را از مرز جنگ و مهاجرت تا مرز امید طی میکند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «لیلما دختر نوجوان افغانستانی، پس از مهاجرت به ایران درمییابد برادرش نجیب به سرطان مبتلاست و آخرین آرزویش دیدن تیم آثمیلان و پائولو مالدینی است. او برای تحقق این آرزو، باوجود سختیهای مهاجرت و محدودیتهای حضور زنان در ورزشگاه، سفری دشوار را برای رساندن برادرش به آخرین رؤیایش آغاز میکند.»
نسیم قلیزاده، غلامرضا اوسانلو، بیتا ایمانی، هادی شمس، کریم منظمی، سید عیسی حسینی، سید علی حسینی، فاطمه ابراهیمی و امیرحسین مرادی از بازیگران این فیلم هستند.
«برسد به دست مالدینی» محصول سال ۱۴۰۲ و فیلمی ۹۰ دقیقهای است که پیش از این در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنروتجربه» اکران شده است.
این فیلم از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در بخش اکران «هنروتجربه» پلتفرم هاشور بهصورت آنلاین در دسترس علاقهمندان قرار میگیرد.
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