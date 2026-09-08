رفع ۶۹۸۲ عیب حاد شبکه برق شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق برزگری با تشریح اقدامات انجام‌شده در قالب طرح سامان گفت:در جریان اجرای این طرح، ۶ هزار و ۹۸۲ عیب حاد در یک‌هزار و ۵۵۱ پایه شبکه فشار متوسط شناسایی و رفع شد.

وی افزود: همچنین ۶۲۴ دستگاه ترانسفورماتور شامل ۲۹۹ پست هوایی و ۳۲۵ پست زمینی سرویس و نگهداری شدند و عملیات تصفیه روغن ۱۴۶ دستگاه ترانسفورماتور نیز با تصفیه ۹۳ هزار و ۹۸۳ لیتر روغن انجام گرفت.

مجری طرح سامان شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: ۱۲۸ دستگاه کلید قدرت نیز در این طرح تعمیر و سرویس شدند.

برزگری با اشاره به وجود حدود ۱۴ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: اجرای تعمیرات پیشگیرانه و شناسایی به‌موقع عیوب، نقش مهمی در کاهش خرابی تجهیزات، خاموشی‌های ناخواسته، هزینه‌های تعمیرات اضطراری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه دارد.

وی بر تداوم اجرای طرح سامان تأکید کرد و گفت: استمرار برنامه‌های سرویس و نگهداری پیشگیرانه موجب افزایش آمادگی شبکه، ارتقای کیفیت برق‌رسانی و افزایش عمر مفید تجهیزات خواهد شد.