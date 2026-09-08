به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید کشور که صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، شهدای دفاع مقدس، شهدای علم و دانشگاه، شهدای بسیجی و شهدای علمی دو جنگ اخیر، اظهار کرد: بسیار خوشبختم که در جمع عزیزان بسیجی و سنگربانان یکی از سنگرهای مهم کشور حضور دارم؛ بهویژه در مراسمی که در آن از تلاشها و مجاهدتهای یک دوره تجلیل و تکریم و از عزیز دیگری که در این عرصه پیشتاز است، معرفی میشود.
وی با قدردانی از تلاشهای اقای مردانی در دوران مسئولیت خود افزود: آقای مردانی، از عزیزانی هستند که هم در حوزه بسیج اساتید و هم پیش از آن، در مجموعههای مهمی در جریان حرکت علمی کشور به نفع ملت و انقلاب اسلامی نقشآفرین بودهاند. از ایشان بابت دوره پرتلاش مسئولیتشان تشکر میکنم و امیدوارم این تلاشها جزو اعمال مقبول ایشان قرار گیرد و در سنگرهای دیگر نیز موفق باشند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به پیام رهبر انقلاب به نشست بسیج اساتید گفت: یکی از نقاط عطف حرکت بسیج اساتید، پیامی بود که رهبر انقلاب به نشست بسیج اساتید ارائه کردند و حاصل آن را میتوان در چند سرفصل مهم مشاهده کرد.
رستمی ادامه داد: یکی از نکات مهم این پیام آن بود که رهبر انقلاب فرمودند «استاد بسیجی در میدان دانشگاه پیشران است». یکبار میگوییم فردی در یک مجموعه مهم حضور دارد، اما متوجه اهمیت میدان نیست؛ یک نفر هم در میدان حاضر است، اما انتظار از استاد بسیجی این است که علاوه بر حضور، پیشران و میداندار حرکت باشد.
وی با بیان اینکه «پیشرانی» یکی از مهمترین انتظارات از استاد بسیجی است، گفت: جنگی که امروز با آن مواجه هستیم، در امتداد دشمنیای است که از ابتدای انقلاب اسلامی با انقلاب، نظام، رهبری و ملت ایران وجود داشته است. انقلاب اسلامی با طرح شعار استقلال، تعریفی متفاوت از استقلال ارائه کرد؛ استقلالی که از حیطه فرد آغاز میشود، به جامعه میرسد و در قلمرو کشور معنا پیدا میکند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به شرایط کشور در سالهای نخست انقلاب اظهار کرد: زمانی کشور ما در محاصره قرار داشت و حتی به تعبیر یکی از مسئولان، کشتی حامل سیم خاردار برای ما توقیف میشد؛ یعنی کشوری که حتی سیم خاردار نیز به آن داده نمیشد. اما امروز در برابر ابرقدرتی که مدعی سروری بر جهان است ایستادهایم، او را عقب راندهایم و تحقیر کردهایم.
وی تأکید کرد: سؤال این است که چه قدرتی دست رزمندگان عرصه دفاع را پر میکند؟ چه قدرتی دست مدیر سیاسی و مدیر اقتصادی را پر میکند؟ بدون حرکت علمی، استقلالطلبانه و قدرتمندانه جریان علم کشور در دانشگاه، استقلال کشور محقق نخواهد شد.
رستمی با تأکید بر نقش استاد بسیجی در این عرصه تصریح کرد: مأموریت استاد بسیجی، پیشرانی است؛ یعنی استاد بسیجی باید جریانهای علمی کشور را به حرکت درآورد، عالم به زمان باشد و موضوعات جدیدی را که در عرصههای مختلف مطرح میشود، بشناسد و دانشگاه را در خدمت استقلال، عزت و اقتدار کشور قرار دهد.
وی افزود: به تعبیر شهید تهرانیمقدم، باید جریان علمی کشور را بهگونهای حرکت داد که دست نائب امام زمان(عج) را پر کند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دومین مأموریت مهم استاد بسیجی را تربیت انسان دانست و گفت: نکته دوم در پیام رهبر انقلاب به بسیج اساتید این بود که مأموریت استاد فقط علم نیست؛ شما جریان تربیت انسانها را در دانشگاه بر عهده دارید.
رستمی ادامه داد: استاد دانشگاه باید دانشگاه را به محیطی برای تربیت انسانهای صالح، مؤمن، متخصص، باورمند و امیدوار به آینده تبدیل کند. نه مدیر، نه روحانی، نه تشکل و نه هیچ مجموعهای به تنهایی توان تربیت انسان را ندارد؛ بلکه کسی که در جریان دانشگاه نقش مربی را ایفا میکند، استاد است و او باید بتواند الگوی مناسبی برای دانشجویان ایجاد کند.
وی با اشاره به تحولات سالهای اخیر و بهویژه دو سه سال گذشته اظهار کرد: در سالهای اخیر شاهد بودهایم که میدان دانشگاه به یکی از میدانهای امید دشمن و محل تلاش او برای آسیبزدن به جامعه تبدیل شده است. دشمن به دانشگاه طمع کرده، زیرا دانشگاه نقطه قدرت ایران اسلامی است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تصریح کرد: دشمن دانشگاه را هدف قرار داده است، چراکه دانشگاه اقتدارآفرین بوده و به کشور قدرت بخشیده است. در جنگ اخیر نیز دانشگاههای ما مورد حمله قرار گرفتند و دانشمندان ما هدف قرار گرفتند؛ از سوی دیگر، جریان علمی کشور نیز با فشارها و تحریمهایی مواجه است که حتی تلاش میشود دانشمندان ایرانی از حضور در برخی عرصههای علمی و معرفی آثار و دستاوردهای خود محروم شوند.
رستمی با بیان اینکه «نسلکشی علمی» در حال وقوع است، گفت: این نگاه دشمن به محیط دانشگاه، نشاندهنده قدرت و اقتداری است که در این محیط نهفته است و دانشگاه برای کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، کسی که باید در برابر حرکت دشمن بایستد، استاد و جریان دانشگاهی است و بسیج نیز با تعریفی که رهبر انقلاب از این مجموعه ارائه کردهاند، حتماً در دوره جدید این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در پایان خاطرنشان کرد: با تعریفی که از بسیج و نقش آن در دفاع از کشور داریم، هر استاد دانشگاه میتواند یک استاد بسیجی باشد. به جز وطنفروش و خائن، هیچکس در این کشور تن به ذلت و دعوت دشمن برای ورود به خانه خود نمیدهد. تمام ایرانیان، دانشگاهیان و اساتید در این تعریف، اساتید و ایرانیان بسیجی هستند و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق سربازی در این مسیر را عنایت کند.
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