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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

واعظی در گفتگو با مهر:

بدون اینکه ما حرفی بزنیم همه دنیا علیه ترامپ شد

بدون اینکه ما حرفی بزنیم همه دنیا علیه ترامپ شد

وزیر ارتباطات، در واکنش به دستور ترامپ، گفت: این دستور (ممنوعیت ورود اتباع ایران و ۶ کشور مسلمان به آمریکا) ضربه ای به چهره آمریکا بود و بدون اینکه ما حرفی بزنیم همه دنیا علیه ترامپ شد.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط ایران در سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی، گفت: امروز در سی و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی شاهد آن هستیم که ریشه های این انقلاب و نظام مستحکم شده بطوریکه کسانیکه در گذشته وعده می دادند این انقلاب کارش تمام می شود الان دیگر از این حرفها نمی زنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: انقلاب ریشه ای در اعماق زمین پیدا کرده که دیگر هیچ توطئه ای در آن اثر نمی کند. جایگاه این کشور در منطقه و نظام بین الملل تثبیت شده که مذاکرات برجام و نوع تعاملات با دنیا یکی از نمونه های آن است.

وی معیشت و رفاه مردم را از اهداف انقلاب نام برد که باید برای دستیابی به آن تلاش کرد و افزود: آن چیزی که کمرنگ بوده و این دولت نیز تلاش می کند به آن بپردازد موضوع معیشت، رفاه و اشتغال است که این امور در دستور کار جدی دولت قرار دارد.

عضو مؤسس حزب اعتدال و توسعه، همچنین با اشاره به دستور ترامپ گفت: دستور ترامپ علیه مردم ۷ کشور مسلمان امروز به چالشی برای خود او و دولتش تبدیل شده که چه در داخل و چه در خارج از آمریکا مردم و  سیاستمداران علیه او هستند.

وی افزود: چهره آمریکا با این دستور ترامپ خراب شد و بدون اینکه ما حرفی بزنیم همه دنیا علیه ترامپ شدند و حتی شاهد هستیم که دبیرکل سازمان ملل علیه دستور ترامپ موضع گیری می کند و معنی آن این است که ترامپ با این تصمیماتش به چهره کشور خودش ضربه زده است.

واعظی تصریح کرد: ترامپ با این تصمیمش حقوق بشر را زیر پا گذاشته که حتی غربی ها هم به اقدامات ترامپ واکنش نشان دادند.

کد مطلب 3895958

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    نظرات

    • علی IR ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
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      متاسفانه بله ! یکی از کوتاهی های این دولت عدم توجه به معیشت مردم بوده و بدتر از اینکه هرموقع هم توجه فرمایند متاسفانه همانند دولت های گذشته فقط به قشرخاصی از مردم توجه میشود !

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