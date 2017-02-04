بدون اینکه ما حرفی بزنیم همه دنیا علیه ترامپ شد

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط ایران در سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی، گفت: امروز در سی و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی شاهد آن هستیم که ریشه های این انقلاب و نظام مستحکم شده بطوریکه کسانیکه در گذشته وعده می دادند این انقلاب کارش تمام می شود الان دیگر از این حرفها نمی زنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: انقلاب ریشه ای در اعماق زمین پیدا کرده که دیگر هیچ توطئه ای در آن اثر نمی کند. جایگاه این کشور در منطقه و نظام بین الملل تثبیت شده که مذاکرات برجام و نوع تعاملات با دنیا یکی از نمونه های آن است.

وی معیشت و رفاه مردم را از اهداف انقلاب نام برد که باید برای دستیابی به آن تلاش کرد و افزود: آن چیزی که کمرنگ بوده و این دولت نیز تلاش می کند به آن بپردازد موضوع معیشت، رفاه و اشتغال است که این امور در دستور کار جدی دولت قرار دارد.

عضو مؤسس حزب اعتدال و توسعه، همچنین با اشاره به دستور ترامپ گفت: دستور ترامپ علیه مردم ۷ کشور مسلمان امروز به چالشی برای خود او و دولتش تبدیل شده که چه در داخل و چه در خارج از آمریکا مردم و سیاستمداران علیه او هستند.

وی افزود: چهره آمریکا با این دستور ترامپ خراب شد و بدون اینکه ما حرفی بزنیم همه دنیا علیه ترامپ شدند و حتی شاهد هستیم که دبیرکل سازمان ملل علیه دستور ترامپ موضع گیری می کند و معنی آن این است که ترامپ با این تصمیماتش به چهره کشور خودش ضربه زده است.

واعظی تصریح کرد: ترامپ با این تصمیمش حقوق بشر را زیر پا گذاشته که حتی غربی ها هم به اقدامات ترامپ واکنش نشان دادند.