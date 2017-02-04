افزایش نیرو در خاورمیانه، راهکار آمریکا برای مقابله با ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد این کشور قصد ندارد در برخورد با آنچه که وی «سوء رفتار» ایران تعبیر می کند، شمار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را افزایش دهد.

گفتنی است که روز گذشته، دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری تازه کار آمریکا، با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، توسعه برنامه موشکی ایران را تهدیدی برای منطقه، شرکای جهانی آمریکا و این کشور خواند و تحریم های جدیدی را علیه ۲۵ شخصیت حقیقی و حقوقی وضع کرد که برخی از آنها ایرانی هستند و شماری دیگر هم که غیرایرانی هستند به ادعای وزارت دارایی آمریکا با برخی نهادهای انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارند.

به ادعای ماتیس، زیر نظر گرفتن ایران با توجه به رفتار این کشور، امری سودمند است.

وی در این باره مدعی شد: تا وقتی ایران چنین رفتاری را پیشه خود کند، بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان تلقی می شود و به گمان من، کار عاقلانه آن است که به این کشور بفهمانیم آنچه که انجام می دهد، توجه مردم زیادی را به خود جلب می کند.

با این وجود، ماتیس امکان هر گونه افزایش نیرو در خاورمیانه برای مقابله با ایران را مردود اعلام کرد.

وی در این باره گفت: لزومی به افزایش نیرو نمی بینم و این مورد فعلا مورد نظر ما نیست. البته ما همیشه توانایی انجام چنین کاری را داریم. اما به گمان من، در حال حاضر، ضرورتی به انجام این کار وجود ندارد.

ماتیس در ادامه ادعاهای خود بی آنکه نامی از «باراک اوباما» رئیس جمهوری قبلی آمریکا ببرد، وی را متهم به نادیده گرفتن رفتارهای ایران در دوره زمامداری خود کرد و گفت: خوب نیست که رفتار ایران را نادیده گرفته و از آن غفلت کنیم.

جالب آنکه کاخ سفید در توجیه تحریم هایی که از دیروز علیه ایران وضع شده می گوید واشنگتن از مدت ها پیش به فکر اتخاذ چنین تصمیمی بوده است.

گفتنی است که آمریکا در حال حاضر یکی از ناوشکن های خود را برای گشت زنی به سواحل یمن فرستاده تا به این ترتیب، فعالیت حوثی ها که مورد حمایت ایران هستند را زیر نظر بگیرد.

در عین حال، انتظار می رود که از این پس، بیش از پیش شاهد حضور چرخشی ناوهای هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس باشیم.