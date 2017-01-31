سفیر آمریکا در سازمان ملل: آزمایش موشکی ایران «غیرقابل قبول» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن انِ، «نیکی هیلی» نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل متحد با تکرار ادعاهای بی اساس مقامات این کشور علیه ایران مدعی شد: «آزمایش موشکی تهران غیرقابل قبول است و ما طبقِ آن، اقدام خواهیم کرد».

وی همچنین ادعا کرد که آزمایش موشکی توسط ایران «ناقض توافق هسته ای ایران با قدرتهای جهانی» است.

نیکی هیلی پس از نشست اضطراری شورای امنیت پیرامون آزمایش موشکی ایران در گفتگو با خبرنگاران گفت که «به مردم سراسر جهان در مورد یک چیز هشدار می دهم: اینکه مقامات آمریکا ساده لوح و زودباور نیستند. ما ساکت نخواهیم ماند و شما خواهید دید که ما واکنش نشان خواهیم داد».

علاوه بر هیلی، تعدادی از مقامات آمریکا نیز روز سه شنبه با تکرار ادعاهای پیشین خود علیه ایران، آزمایش موشکی ایران را اقدامی «غیرمسئولانه» و «تحریک آمیز» خواندند.

این در حالی است که یک مقام نظامی آمریکا به خبرگزاری سی اِن اِن گفت که «آزمایش موشک میان بُرد ایران در روز یکشنبه تهدیدی علیه آمریکا و متحدانش در منطقه نخواهد بود».

«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای مدعی شد که آمریکا «به خوبی به فعالیتهای تحریک آمیز و غیرمسئولانه ایران آگاه و عمیقاً نگران آن است».

تونر در ادامه افزود که «ایران باید بطور کامل قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل را اجرا نماید، قطعنامه ای که بخشی از توافق هسته ای ایران نیست؛ اما از ایران می خواهد که از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موشکهای بالستیک با قابلیت حمل تسلیحات هسته ای خودداری کند».

شایان ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه نشستی اضطراری و غیرعلنی را برای بررسی گزارش آزمایش موشکی ایران برگزار کرد.

تلاش های محور غرب به منظور اِعمال فشارهای جدید بر ایران به بهانه آزمایش موشک بالستیک در حالی با فضاسازی رسانه ای غربیها همراه شده است که «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در واکنش به اتهامات واهی برخی کشورهای معاند جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اعلام کرد: «موشک های آزمایش شده ایران برای حمل کلاهک هسته ای طراحی نشده اند و لذا [آزمایش این موشکها] ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیست».

مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، تحریم های سازمان ملل علیه ایران در راستای عمل به توافق هسته ای (برجام) لغو می شود؛ حال آنکه کشورهای غربی با طرح ادعاهایی نظیر نقض حقوق بشر و آزمایش های موشکی درصدد کارشکنی و مانع تراشی بر سر روند لغو تحریمهای ایران هستند.