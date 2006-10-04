تقريب مذاهب اسلامي عامل دستيابي به وحدت اسلامي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي مجمع تقريب مذاهب اسلامي، اين نشستها از مجموعه برنامه هاي ماه مبارك رمضان در كشورمراكش هستند كه آيت الله تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با حضور در اين مراسم طي سخناني به بررسي حركت تقريب مذاهب اسلامي درچارچوب فعاليتهاي تقريبي براي تحقق وحدت امت اسلامي پرداخت.

آيت الله تسخيري گفت: مي دانيم كه ميان مذاهب اسلامي اختلاف وجود دارد اما اين اختلافات مانع وفاق ميان پيروان اين مذاهب نمي شود و تا كنون كه حركت تقريب شروع شده بسياري از اختلافات حل شده و بزرگاني آمده اند كه با نسل هاي قبلي بسيار متفاوت هستند.

وي تقريب مذاهب را عاملي براي دستيابي به عوامل مشترك بي شمار ميان مذاهب و توجه دادن مسلمانان به اين مشتركات دانست وافزود: امروزه نياز به گفتگوي عاطفي منطقي وتقريب بين پيروان مذاهب اسلامي به ويژه نخبگان عالم اسلام بيش از پيش احساس مي شود.

وي همچنين درمورد تاريخ مذاهب اسلامي و چشم انداز آينده آن سخناني بيان كرد.

نشست سالانه ماه مبارك رمضان از سوي وزارت اوقاف و شئون ديني مراكش و با دعوت از متفكرين وانديشمندان جهان اسلام در رباط پايتخت اين كشور برگزار مي شود.