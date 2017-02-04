به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، ششمین جلسه از سلسله نشست های دانش افزایی و هم اندیشی نقد ترجمه روز چهارشنبه ۲۷ بهمن در حوزه هنری برگزار می شود.

سلسله نشست ­های تخصصی نقد ترجمه با عنوان «سلسله نشست ­های دانش­ افزایی و هم ­اندیشی نقد ترجمه» در راستای نهضت ملی نقد ترجمه، توسط انجمن مترجمان تهران با همکاری حوزه هنری برگزار می شود.

در این برنامه ها، اساتید حوزه ترجمه در راستای ارتقای مطالعات ترجمه کاربردی، ترویج فرهنگ نقد ترجمه در کشور، ایجاد رویکرد کاربردی و عملگرا به نقد ترجمه، تبیین مرز و تفاوت میان نقد و ارزشیابی در حوزه ترجمه و همچنین ایجاد شغلی نوین سخنرانی می کنند.

ششمین نشست از سری نشست های دانش افزایی و هم اندیشی نقد ترجمه با موضوع «نقد ترجمه مبتنی بر سنت ترجمه در ایران» با سخنرانی علی خزاعی فر، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن برگزار می در حوزه هنری برگزار می شود.

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در کارگاه به وبگاه انجمن مترجمان شهر تهران به نشانی الکترونیکی www.tiat.ir مراجعه کنند.