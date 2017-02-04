به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بازی آنلاین «کلوپ پنگوئن» (Club Penguin) متعلق به دیزنی که به نحوی یک شبکه اجتماعی برای کودکان است، تبدیل به یک تجربه مخصوص موبایل خواهد شد.

این کمپانی در یک پست وبلاگی این خبر را اعلام کرد و به مخاطبانش اطلاع داد که بازی فعلی «کلوپ پنگوئن» که روی دسکتاپ و موبایل قابل اجراست، از روز بیست و نهم مارس به بعد کنار گذاشته می‌شود. جای این بازی «جزیره کلوپ پنگوئن» (Club Penguin Island) از راه می‌رسد که یک بازی موبایلی جدید است که این کمپانی از سال گذشته کار روی آن را آغاز کرد.

در این پست وبلاگی آمده: «ما به خاطر زمان و اشتیاق شما از همان ابتدای این بازی از شما تشکر می‌کنیم و دوست داریم از تک تک اعضای جامعه کلوپ پنگوئن تشکر کنیم. مشتاقانه منتظریم ببینید که بازی بعدی مان چطور است.»

دیزنی در سال ۲۰۰۷ حاضر به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار برای کلوپ پنگوئن شد که مرکزش در بریتیش کلمبیا واقع شده است. اگر کلوپ پنگوئن به اهدافی خاص که توسط دیزنی تعیین شده بود می‌رسید، قیمت قرارداد می‌توانست تا ۷۰۰ میلیون دلار هم افزایش پیدا کند.

این کمپانی ۱۱ ساله که از آن موقع تا به حال به عنوان بخشی جداگانه از دیزنی اینتراکتیو مشغول کار بوده، گفته اعضایش تا روز بیست و نهم مارس به این بازی دسترسی خواهند داشت، اما حق عضویت اضافی از آن‌ها دریافت نخواهد کرد. این کمپانی امکان عضویت زودهنگام برای «Club Penguin Island» را تا روز شانزدهم فوریه تمدید کرده است.