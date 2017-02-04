به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم دلخوش اباتری ضمن انتقاد از رفتارهای سرمربی‌ تیم ملی فوتبال کشورمان، گفت: متاسفانه حواشی پیرامون تیم ملی موجب شده تا افراد مختلف مانند کارلوس کی‌روش اقدام به رفتارهایی کنند که دور از ورزش حرفه‌ای است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه پشت صحنه‌های سیاسی در عرصه ورزش وجود دارد و این مهم به رشته فوتبال آسیب رسانده است، اظهارکرد: نباید مربیان خارجی را نسبت به مربیان داخلی ترجیح داد و در این میان نباید از ظرفیت مربیان باسابقه در رشته فوتبال غافل شد.

وی با بیان اینکه نبود برنامه ریزی منسجم برای هدایت یکپارچه تیم ملی از سوی مسئولان مربوطه زمینه بروز مشکلات را فراهم کرده است، ادامه داد: با توجه به هزینه‌هایی که در ورزش فوتبال می‌شود باید نتیجه بهتری کسب کرد نه اینکه علاوه بر دستیابی به نتایج نامناسب، درگیر حاشیه‌ها نیز شویم زیرا در حال حاضر حواشی تیم ملی بیشتر از متن آن شده است.

دلخوش اباتری با تاکید بر اینکه از مسئولان انتظار می‌رود تا وضعیت مدیریت تیم ملی فوتبال را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند، تصریح کرد: باید با چنین موضوعاتی قاطعانه برخورد کرد زیرا قرار نیست مناقشات و مشکلات درون تیم به ارائه بیانه و غیره در رسانه‌ها کشیده شود؛ انجام بحث از طریق رسانه‌ها اقدامی غیرحرفه‌ای در عرصه ورزش است.

نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کارلوس کی‌روش و سایر مسئولان فدارسیون فوتبال باید برای یکبار تمام مشکلات و حواشی را به پایان برسانند، به خانه ملت خاطرنشان کرد: خوشبختانه رتبه تیم ملی کشورمان طی چند سال گذشته به رتبه مناسب تری دست پیدا کرده اما نباید در چنین جایگاه‌های توقف کرد و همه باید با تلاش و انسجام زمینه رشد ورزش فوتبال ملی را فراهم کنند.