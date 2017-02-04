تعیین تکلیف مراکز علمی کاربردی تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدحسین امید در چهل و دومین گردهمایی روسای واحدهای استانی این دانشگاه به جزئیات دومین جلسه شورای مرکزی دانشگاه اشاره کرد و گفت: این جلسه با حضور وزیر علوم برگزار شد که در این جلسه آیین نامه تاسیس مراکز علمی کاربردی در خارج از کشور به تصویب رسید.

وی افزود: درخصوص مراکز وابسته و غیر وابسته به دانشگاه نیز در جلسه شورای مرکزی تصمیم گیری شد و اجازه واگذاری این مراکز در چارچوب مصالح دانشگاه به موسسات دولتی متقاضی و بخش خصوصی داده شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: در خصوص مراکزی که وابسته نیستند و از صلاحیت لازم برخوردار نبوده یا دانشجوی کافی ندارند نیز تصمیماتی اتخاذ شد تا کد رشته محل هایی که کمتر از ۱۰ دانشجو دارند، حذف شوند و یا اگر مراکز به گونه ای بودند که استانداردهای لازم را نداشتند، پذیرش دانشجو در آن مراکز متوقف شود یا با مراکز دیگر تجمیع و ساماندهی شوند.

امید اظهار داشت:علیرغم مصوبه شورای گسترش و الزامات قانونی در ارتباط با مسائل کیفی و تعیین تکلیف مراکز، اغلب مراکز علمی و کاربردی فاقد اساسنامه مشخص، چارچوب های قانونی و شناسنامه مالی و مالیاتی هستند.

وی عنوان کرد: با اختیاراتی که از شورای مرکزی دریافت کرده ایم و با اخذ مجوزهای لازم از هیات امنا، کار ساماندهی مراکز را آغاز خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه تا مهر ۹۶ وضعیت مراکز تعیین تکلیف خواهند شد، گفت: مراکز باید اساسنامه خود را ارائه و تکلیف قانونی خود را مشخص کنند و دارای شناسنامه شوند چراکه از این تاریخ به بعد مجوز ادامه فعالیت به مراکز خارج از این چارچوب قانونی اعطا نخواهد شد.

امید اظهار داشت: تا پایان امسال باید مراکزی که مدت طولانی فعال نبوده و دانشجو نداشته اند، از لیست مراکز خارج شوند.

وی افزود: در گذشته به تعدادی از موسسات آموزش آزاد که صلاحیت برگزاری دوره های مقطع دار را نداشتند، دوره های کاردانی و کارشناسی داده شده که این اقدام اکنون برای دانشگاه مشکلاتی را ایجاد کرده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: این دانشگاه هیچ عنوان متولی مراکز آموزش آزاد نیست بنابراین، این موسسات چنانچه مایل به پذیرش دانشجو ذیل این دانشگاه هستند باید تا قبل از پذیرش سال آینده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند و تحت عنوان مرکز علمی کاربردی مجوز گیرند.

امید اضافه کرد: موسسات آموزش آزاد مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت را دارند و تک پودمان نیز می توانند برگزار کنند اما امکان برگزاری دوره های کاردانی و کارشناسی را ندارند.

وی با اشاره به پذیرش دانشجو در بهمن ماه سال جاری در دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در بهمن ماه امسال از میان ۱۲ هزار کدرشته محلی که متقاضی برگزاری دوره بودند تنها برای حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کدرشته محل با چارچوب های جدید دانشگاه مجوز صادر شده است.